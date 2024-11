Montagem iG/Fotos: Reprodução/Redes sociais Casa de "Tiü França" em SC pega fogo

Uma casa que pertence a Francisco Wanderley Luiz, o homem apontado como o autor do ataque a bomba em Brasília, foi atingida por um incêndio na manhã deste domingo (17), em Rio do Sul (SC). Segundo informações da Polícia Militar, a ex-esposa dele, Daiane Dias, é suspeita de atear fogo no local e ficou ferida pelas chamas.

Segundo o corpo de bombeiros, a ex-esposa de Francisco teve queimaduras de 1º, 2º e 3º graus pelo corpo. Ela foi socorrida por pessoas que passavam pelo local e conduzida ao pronto-socorro do hospital regional, segundo a nota da corporação.

O fogo, que também atingiu o chaveiro que Francisco construiu para o filho, já foi controlado pelos bombeiros. A polícia civil foi acionada para periciar o imóvel.

Veja o momento do incêndio:

Ex-esposa contou objetivos de Francisco à PF

Na quinta-feira (14), a ex-mulher de Francisco - que morreu no bombardeio que ele mesmo orquestrou na Praça dos Três Poderes - contou à Polícia Federal (PF) que o objetivo dele era matar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Queria matar o ministro Alexandre de Moraes e quem mais estivesse junto na hora do atentado”, disse a testemunha a agentes do setor de inteligência da Polícia Federal.

Francisco, conhecido como "Tiü França", estava morando há quatro meses em Ceilândia, em Brasília. Na casa alugada por ele no DF, a polícia encontrou vários artefatos explosivos. A investigação busca saber se ele fazia parte de algum grupo extremista.