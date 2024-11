Divulgação / Polícia Civil Investigação busca estabelecer se o homem preso tem ligação com o autor do atentado ao STF

O homem de 36 anos que foi preso na quinta-feira (14) durante uma operação da Polícia Civil , já era investigado há cinco anos. O hacker é acusado de ameaçar explodir o prédio do Congresso Nacional e de praticar crimes de ódio contra autoridades.

Segundo a polícia, o suspeito utilizava e-mails anônimos e criptografados para enviar ameaças a órgãos públicos e autoridades. Ele exigia dinheiro para não concretizar os ataques, incluindo planos de explosões. As mensagens foram encaminhadas a gabinetes de ministros federais e outras figuras públicas.

Possível conexão com atentado ao STF





A investigação busca estabelecer se o homem preso tem ligação com o autor do atentado ao Supremo Tribunal Federal (STF) , ocorrido na quarta-feira (13). Segundo informações preliminares, ambos podem estar relacionados a atividades realizadas na chamada "deep web".

As investigações começaram após uma deputada estadual do Rio Grande do Sul ser alvo de ameaças semelhantes. Os agentes descobriram que o grupo pode ter cometido crimes contra políticos de diferentes estados brasileiros.

Adriano Dedavid , da Delegacia de Repressão aos Crimes Informáticos e Defraudações ( DRCid ), explicou como o suspeito foi localizado

"Eram dezenas de documentos, e descobrimos que várias delegacias do Brasil já tinham procedimentos semelhantes com ameaças a outros deputados, vereadores, inclusive circunstâncias de ameaças a bomba em São Paulo, no STF, no Senado. (...) A partir daí, a gente passou a fazer um quadro de investigação telemática para poder alcançar o endereço de hoje [em Jundiaí]."

Ainda segundo Dedavid, o homem estava no radar da Polícia Federal há cerca de cinco anos, mas somente agora foi possível identificar sua localização exata e coletar provas suficientes para prendê-lo.

Materiais apreendidos e próximos passos





Nos endereços alvos da operação, a polícia apreendeu dois computadores, dois tablets, dois celulares, pen drives e outros equipamentos eletrônicos. Durante a perícia inicial, realizada ainda no imóvel, foram encontradas evidências que confirmam as suspeitas de envolvimento nos crimes.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado ao Centro de Triagem. Após audiência de custódia, sua prisão preventiva foi decretada. Outro suspeito, também alvo da operação, não foi encontrado no local e segue sendo procurado.