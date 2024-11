Divulgação / Polícia Civil Mandado apreendeu tablets, computadores, celulares, pendrives e mais com evidências de crimes

A polícia prendeu na tarde desta quinta-feira (14) um homem de 36 anos suspeito de ameaçar explodir o prédio do Congresso Nacional, em Brasília .

A Polícia Civil cumpria mandados de busca e apreensão após um atentado contra o prédio do Supremo Tribunal Federal (STF) na quarta-feira (13).

A prisão foi em Jundiaí , interior de São Paulo . Ao todo, a polícia buscava por dois suspeitos. Um foi preso em flagrante, mas o outro não estava no endereço quando os policiais chegaram.



A polícia encontrou os suspeitos por meio de e-mails ameaçadores registrados, desde 2022, em vários pontos políticos do país. A investigação começou, de fato, após ataque a uma deputada do Rio Grande do Sul (a polícia do estado está em São Paulo para colaborar com a operação).

Grupo extremista



A principal suspeita dos investigadores é que as pessoas que enviaram o e-mail fazem parte de um grupo da deep web responsável por cometer crimes políticos por todo o Brasil. Os mandados de prisão eram contra homens que, além de ameaçar explodir o congresso, foram acusados de praticarem crimes de ódio, como atos racistas, extremistas e homofóbicos contra autoridades.



A polícia também apreendeu dois computadores, dois tablets, dois celulares, pen drives e outros materiais encaminhados para análise pericial. A polícia, no entanto, conseguiu identificar evidências dos crimes em primeira avaliação dos equipamentos.