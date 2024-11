Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil STF foi alvo de explosões na última quarta-feira (13),

Um hacker de 36 anos foi preso acusado de ameaçar explodir o prédio do Congresso Nacional e de praticar crimes de ódio contra autoridades. O homem enviava e-mails ( veja uma dessas mensagens abaixo ) indicando possíveis explosões caso não fosse feito um pagamento de R$ 450 mil .

O homem que foi preso na quinta-feira (14) durante uma operação da Polícia Civil, já era investigado há cinco anos .

Os policiais agora investigam se o hacker tem ligação com o autor do atentado ao Supremo Tribunal Federal (STF), na última quarta-feira (13). Na mensagem enviada ao Congresso, o homem indica que pegou informações da “deep web" de como criar uma bomba e que a explosão faria “ muitos feridos e vítimas fatais”.

As investigações começaram após uma deputada estadual do Rio Grande do Sul ser alvo de ameaças semelhantes. Os agentes descobriram que o grupo pode ter cometido crimes contra políticos de diferentes estados brasileiros.

Veja o que diz a mensagem





"Escrevo para informar que um dos meus homens escondeu uma Bomba feita de Tetranitrato depentaerítrina (PETN) dentro das dependências do Congresso Nacional.

Essa bomba foi construída de acordo com informações que adquirimos na DEEPWEB, Testamos e obtivemos sucesso em uma detonação de menor carga.

A bomba que está no Congresso Nacional neste exato momento é de médio porte e está bem escondida. Sua detonação vai abalar ou destruir grande parte da estrutura do congresso e possivelmente causar muitos feridos e vítimas fatais.

Sei que neste exato momento existem trabalhadores lá dentro. Se vocês não quiserem recolher pedaços de pessoas durante um mês, eu exijo a transferência de R$ 450.000,00".