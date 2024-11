Redação GPS Explosão de carro próximo à Praça dos Três Poderes deixa um morto em Brasília

Duas explosões fortes atingiram a área externa da Praça dos Três Poderes , em Brasília , nesta quarta-feira (13). Uma pessoa morreu.

Segundo informações da CNN, uma das explosões seria de um carro que estava próximo ao anexo IV na Câmara dos Deputados, enquanto a outra foi próxima ao Supremo Tribunal Federal (STF).



Equipes do Corpo de Bombeiros e militares especializados em explosivos foram acionadas para o local. De acordo com informações preliminares, o corpo da vítima foi encontrado na calçada, próximo à Praça dos Três Poderes.



A partir do momento das explosões, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI) se movimentou para garantir a segurança na Praça dos Três Poderes.



Segundo informações do UOL, pessoas que estavam saindo do STF, após a sessão, relataram que viram um homem se aproximando da sede do tribunal. Ele teria chegado ao lado da estátua da Justiça com explosivos no corpo e os ativou em frente ao Supremo.

Testemunhas afirmaram que os estrondos foram “muito fortes” e ouvidos em áreas próximas, incluindo a Câmara dos Deputados. Segundo as autoridades, as explosões aconteceram em um intervalo de cerca de 20 segundos entre elas. As detonações ocorreram próximo à Praça dos Três Poderes, levando as autoridades a isolar a região para investigação.

O STF esclareceu que, por segurança, servidores e colaboradores que estavam no térreo do edifício foram retirados do prédio. Em nota, o Supremo informou: “Ao final da sessão do STF desta quarta-feira, dois fortes estrondos foram ouvidos e os ministros foram retirados do prédio em segurança. Os servidores e colaboradores do edifício-sede foram retirados por medida de cautela”.

O órgão também informou que sua equipe de segurança está colaborando com as autoridades policiais do Distrito Federal.

De acordo com seguranças da Câmara dos Deputados, a explosão teria ocorrido em um carro estacionado entre o STF e o Anexo IV da Câmara. Lauana Costa, uma testemunha que aguardava ônibus nas proximidades, relatou que um homem, segurando uma sacola, passou por ela e acenou com um “joinha”. Logo após, ela ouviu a primeira explosão e, ao olhar para trás, viu o homem jogando um objeto próximo à estátua da Justiça, antes de ele próprio cair.

Essa matéria está em atualização