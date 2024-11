Reprodução / X Climatempo - 20.01.2024 Previsão é de mais chuvas para São Paulo nos próximos dias

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas para esta sexta-feira (15) de chuvas intensas e ventos fortes para diversas regiões do Brasil. Os alertas, nas categorias amarela e laranja, indicam "perigo potencial" e "perigo" em várias áreas do país. Apenas o Sul do Brasil não está sob alerta de chuvas, mas enfrentará ventos costeiros.

O alerta laranja, que significa risco de "perigo", afeta os estados do Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Piauí, Roraima, Tocantins e o Distrito Federal. Nesses locais, a previsão é de chuvas intensas, com volumes entre 30 e 60 mm/h, além de ventos fortes que podem atingir até 100 km/h.

A recomendação é para que a população se prepare para possíveis interrupções no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

O Inmet alerta para o risco de danos materiais e à segurança das pessoas, e orienta que se evite permanecer em áreas expostas a esses fenômenos, como ruas alagadas ou sob árvores que possam cair com os ventos fortes.

Em alerta amarelo, que indica "perigo potencial", estão os estados do Acre, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, São Paulo, Tocantins e o Distrito Federal. Nessas áreas, espera-se chuva de até 50 mm/dia e ventos de até 60 km/h.

Embora o risco seja menor em comparação com o alerta laranja, a população deve estar atenta aos mesmos tipos de riscos, como queda de galhos, alagamentos e problemas na rede elétrica, além de possíveis descargas atmosféricas.

São Paulo

O feriado da Proclamação da República em São Paulo será marcado por chuvas fortes em todo o estado, com risco elevado de alagamentos, enchentes e transbordamento de rios. A previsão para a capital é de céu nublado, temperaturas entre 16°C e 23°C, e chuvas intensas a partir da tarde, que podem prejudicar o deslocamento de candidatos ao vestibular da Unesp. O tempo instável continuará até o sábado (16), com possibilidade de chuva isolada e passageira.

No interior do estado, as chuvas devem ser ainda mais intensas, com condições para temporais e ventos fortes, especialmente em cidades como Araraquara, Campinas e Ribeirão Preto. A Defesa Civil alerta para o risco de deslizamentos e danos materiais devido ao alto volume de precipitação. Embora o litoral e algumas áreas do interior tenham chuvas mais moderadas, ainda há risco de tempestades localizadas.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê rajadas de vento de até 60 km/h, com risco de queda de árvores e interrupção no fornecimento de energia. A população é orientada a tomar precauções, como evitar áreas alagadas ou com risco de deslizamentos, além de acompanhar as previsões meteorológicas para evitar acidentes.



Recomendações

O Inmet aconselha que, em caso de rajadas de vento, as pessoas evitem se abrigar sob árvores e não estacionem veículos perto de torres de transmissão ou placas publicitárias. Além disso, é recomendada a precaução no uso de aparelhos elétricos conectados à tomada, para evitar acidentes.

No Sul do país, os ventos costeiros afetarão principalmente o Rio Grande do Sul, em áreas como a Região Metropolitana de Porto Alegre e o Sudeste do estado. O Inmet informou que haverá intensificação desses ventos nas regiões litorâneas, o que pode movimentar dunas sobre construções na orla e causar danos a estruturas mais frágeis. A orientação é que a população fique atenta às condições meteorológicas locais e siga as recomendações de segurança.

Em face das condições climáticas adversas, o Inmet emitiu as seguintes orientações de segurança: