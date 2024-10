Prefeitura de São Paulo/Divulgação O prefeito mencionou que foram mais de 4,3 mil textos enviados para ele





O prefeito reeleito de São Paulo , Ricardo Nunes (MDB-SP), afirmou nesta segunda-feira (28) que ainda não respondeu às mensagens enviadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) após vencer o segundo turno das eleições contra Guilherme Boulos (PSOL-SP).

“Eu recebi mensagem do Jair Bolsonaro, da Michelle Bolsonaro, perdão por não ter respondido, mas eu vou responder”, disse em entrevista à CNN Brasil.

Segundo Nunes, ele ainda não havia notado as mensagens do casal Bolsonaro devido ao grande volume de mensagens recebidas.

O prefeito mencionou que foram mais de 4,3 mil textos enviados para ele, mas ao pegar o celular, viu que havia sido contatado pelo ex-presidente e sua esposa.

Mais cedo, Bolsonaro havia comentado sobre o resultado das eleições em São Paulo e fez críticas ao Partido dos Trabalhadores (PT).

“Em São Paulo foi muito bom. A vitória foi do povo conservador, da direita, do povo de bem. Eu estou feliz! Cada vez mais a população se afasta do mal, do vermelho, que aflige o mundo todo. O PT morreu. Já desceram o caixão. Só falta jogar a terra na catacumba”, declarou o ex-presidente.





Nunes comemora vitória

Durante a entrevista, Nunes celebrou a reeleição e destacou a responsabilidade que agora possui. “Estou muito feliz, aumenta a nossa responsabilidade, mas não tenho dúvida que, nos próximos quatro anos, serão os melhores quatro anos de São Paulo.”

O prefeito também comentou sobre o alto índice de abstenções, apontando para o clima de violência registrado no primeiro turno como uma possível causa para a ausência de mais de 2,9 milhões de eleitores nas urnas, o que representou 31,54% do eleitorado.

Ricardo Nunes foi reeleito com 59,35% dos votos válidos, enquanto Guilherme Boulos obteve 40,65%.