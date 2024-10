ESTADÃO CONTEÚDO Fuad Noman é o prefeito de capital de estado mais velho do país

Fuad Noman (PSD) , de 77 anos, reeleito neste domingo (27) para a prefeitura de Belo Horizonte, Minas Gerais , é o mais velho dentre os candidatos que vão comandar uma capital de estado. Em contrapartida, João Campos (PSB) é o mais jovem, com 30 anos, já que foi reeleito em Recife já no primeiro turno.

Noman assumiu em março de 2022, quando Alexandre Kalil deixou a prefeitura para disputar o governo do estado. Mineiro de BH, é economista e já foi, entre outras funções, diretor do Banco do Brasil, secretário estadual da Fazenda e de Transportes e Obras Públicas de Minas Gerais e secretário municipal de Fazenda da capital. É casado e tem dois filhos.

Engenheiro civil, João Campos, por sua vez, foi eleito em 2020 e assumiu a prefeitura recifense em 2021. É filho do ex-governador Eduardo Campos e bisneto do também ex-governador Miguel Arraes, ambos já falecidos. Entrou na política como chefe de gabinete do ex-governador Paulo Câmara, em 2016.

Além de Noman, outros dois prefeitos septuagenários foram eleitos prefeitos para capitais de estados: Silvio Mendes (União Brasil), de 75 anos, em Teresina (PI), e Tião Bocalom (PL), de 71 anos, em Rio Branco (AC).

Mais velho e mais novo são do Piauí

Os piauienses elegeram os prefeitos mais velho e mais dentre todos os 5.570 municípios brasileiros. Coronel Elói (PSD), de 88 anos, é o prefeito mais velho a ser eleito, na cidade de Barro Duro, tendo recebido 50,01% dos votos recebidos no primeiro turno.

E Juninho de Marinalva (MD), de 21 anos, a idade mínima para se candidatar, obteve nada menos do que 99,1% dos votos válidos em Curral Novo do Piauí. Ele se declarou como estudante ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

As informações são do portal G1 São Paulo.