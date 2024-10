Agência Brasil Ricardo Nunes (MDB) foi reeleito como prefeito de SP com 3,3 milhões de votos





Ao todo, 2,9 milhões de pessoas não compareceram aos locais de votação na cidade de São Paulo. Somados com os votos nulos (430 mil) e brancos (234 mil), 3,6 milhões não escolheram nem o prefeito reeleito Ricardo Nunes (MDB) nem Guilherme Boulos (PSOL), que saiu derrotado no pleito.

O total de abstenções, votos nulos e brancos superam a votação de Nunes, que obteve 3,3 milhões de votos (59,35% dos votos válidos).

Com pouco mais de 9,3 milhões de eleitores, a capital paulista registrou o maior número de abstenções da sua história, com os números representando 31,54% do eleitorado. A marca supera a registrada em 2020, quando 2,7 milhões não foram votar, totalizando 30,81% dos eleitores.

Boulos recebeu menos votos do que as abstenções

Boulos, que foi derrotado no segundo turno da capital paulista, recebeu 2,3 milhões de votos (40,65% dos votos válidos), um número menor que o de eleitores que não foram votar neste domingo (27). Neste segundo turno, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de São Paulo registrou 5,7 milhões de votos válidos. São quase 400 mil votos a menos que no primeiro turno.





Historicamente, os índices de não comparecimento são mais elevados na segunda rodada, principalmente por causa de eleitores descontentes com os dois candidatos.

No segundo turno das eleições de 2020, quando a disputa foi entre Bruno Covas (PSDB) e Boulos, a taxa de eleitores que não compareceram para votar ou que registraram votos nulos e brancos foi ainda maior. Naquele ano, quase 45% da população apta a votar não escolheu candidato. Para a análise, é preciso levar em conta o contexto da pandemia de Covid-19.

