Na manhã desta quinta-feira (24), um confronto entre policiais e criminosos no Complexo do Israel , localizado na Zona Norte do Rio de Janeiro , resultou na morte de três pessoas e deixou três feridos , que já foram identificados. O tiroteio causou interrupções no trânsito e no funcionamento de serviços na região.

Entre as vítimas fatais estão Geneilson Eustáquio Ribeiro, de 49 anos, motorista de caminhão, que teve o crânio perfurado durante o tiroteio. Ele foi encaminhado para o Hospital Adão Pereira Nunes, onde passou por uma cirurgia, mas não resistiu ao ferimento.

Paulo Roberto de Souza, de 60 anos, motorista de aplicativo, também foi atingido na cabeça e morreu no local.

A terceira vítima, Renato Oliveira, de 48 anos, funcionário de um frigorífico, foi atingido por uma bala perdida enquanto estava em um ônibus da linha 493B (Ponto Chic-Central).

Baleados

Além das mortes, três pessoas ficaram feridas durante o confronto. Alayde dos Santos Mendes, de 24 anos, foi atingido na coxa direita e, após atendimento no Hospital Moacyr do Carmo, foi liberado.

Um homem de 27 anos, cuja identidade não foi divulgada, foi baleado no braço. Outro rapaz, também de 27 anos, foi atingido no quadril e está sob escolta policial.





O caso

Devido ao tiroteio, o Centro de Operações do Rio de Janeiro declarou estágio 2, com a Avenida Brasil sendo interditada, o que resultou em grandes congestionamentos. Outras vias importantes, como a Washington Luís (BR-040), a Dutra (BR-116) e a Ponte Rio-Niterói, também foram afetadas.

A situação impactou o transporte público, levando à alteração de 35 linhas de ônibus. Além disso, dezesseis escolas municipais e uma escola estadual na área foram fechadas como medida de segurança.

