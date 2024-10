Reprodução/Redes sociais (X) Tiroteio na Avenida Brasil deixa ao menos cinco feridos

Uma pessoa morreu e cinco foram baleadas durante uma operação da Polícia Militar no Complexo do Israel, na Zona Norte do Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira (24). O embate fechou a Avenida Brasil, uma das principais vias expressas do Rio, por cerca de duas horas.

Em comunicado, o Centro de Operações do Rio de Janeiro disse que a cidade entrou em estágio 2 de risco de ocorrência após o tiroteio (entenda mais abaixo).

Um passageiro de um ônibus da linha 493B (Ponto Chic-Central) foi atingido por uma bala perdida na cabeça e não resistiu ao ferimento.

Quem são as vítimas

Paulo Roberto de Souza, 60 anos, deu entrada no Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo já em óbito, com perfuração na região da cabeça;

Geneilson Eustáquio Ribeiro, 49 anos, com perfuração em crânio, foi entubado no Moacyr do Carmo, e seu quadro era gravíssimo;

Alayde dos Santos Mendes, 24 anos, com perfuração em coxa direita, estava estável e em acompanhamento médico no Moacyr do Carmo;

Um homem de 48 anos, atendido no Hospital Federal de Bonsucesso (HFB);

Um rapaz de 27 anos, atendido no HFB;

Outro homem de 27 anos, atendido no HFB.

Impactos na cidade

A cidade do Rio de Janeiro entrou em estágio 2 devido ao tiroteio. A capital carioca conta com 5 estágios operacionais de funcionamento, e o segundo é acionado quando há ocorrências de alto impacto.

Segundo o Centro de Operações do Rio de Janeiro, no estágio 2, “ainda não há impactos na rotina da cidade, mas os cidadãos devem se manter informados”

Com isso, 35 linhas de ônibus regulares foram afetadas com o fechamento da Avenida Brasil.

Ao menos cinco estações de trem não estão funcionando e 17 escolas - 1 da rede estadual e 16 da rede municipal - foram fechadas.

"Vergonha" e "descontrole", diz Paes

Em um vídeo nas redes sociais, o prefeito Eduardo Paes (PSD) comenta o tiroteio que parou a cidade. Em um recado direto ao secretário estadual de Segurança, Victor Santos, ele diz que o acontecimento é uma "vergonha que mostra o total descontrole de vocês na segurança”.

“Esse caso do Complexo de Israel, essa loucura na Avenida Brasil — principal via da cidade —, fechando trens, BRT, carros parados, pessoas atrás de muretas, nessa vergonha que mostra o total descontrole de vocês na segurança”, declarou Paes.

“O tal Complexo de Israel, há um tempo, eu liguei para o senhor pessoalmente e disse: ‘Me acompanha aqui numa igreja, em Brás de Pina, igreja católica que foi proibida de fazer uma festa junina pelo tal de Peixão’. Como não apareceu ninguém lá, eu tive que ir pessoalmente lá para a igreja para garantir ao padre a festa junina dele”, disse o prefeito.

Peixão, a quem Paes se refere, é o traficante Alvaro Malaquias Santa Rosa, comandante do Terceiro Comando Puro. Com 35 anotações em sua ficha criminal, ele já foi indiciado e denunciado, mas segue em liberdade.

“Então, secretário, você será cobrado pelo prefeito da cidade. Vamos mostrar o tempo todo, porque essa cidade não aguenta mais irresponsabilidade", continuou Paes.

“Acabou a eleição, não tem mais disputa eleitoral, mas vamos cobrar ação efetiva de vocês. A cidade está entregue à criminalidade, sem que a gente veja uma política pública de segurança. A gente não tem clareza do que vocês fazem, vamos continuar cobrando. A minha crítica não é à PM ou à [Polícia] Civil. É à falta do comando.”





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .