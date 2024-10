Marcello Casal Jr/Agência Brasil Presidente da Aneel disse que caducidade da concessão com Enel só deve ser feita quando esgotarem as outras soluções





Em ofício enviado ao Ministério de Minas e Energia , o presidente da Agência Nacional de Energia Elétrica ( Aneel ), Sandoval Feitosa , afirma que o encerramento da concessão da Enel é uma "medida extrema", e deixa claro que quem fiscaliza o setor elétrico é agência reguladora e não o Ministério em questão.

As afirmações estão presentes em um ofício encaminhado por Feitosa ao ministro Alexandre Silveira na tarde de segunda-feira (20), obtido pelo UOL. O tom do documento esquenta ainda mais a relação conflituosa entre o governo e a Aneel .

O que diz o ofício

"A caducidade de uma concessão pelo Poder Concedente é medida extrema prevista na legislação e deve ser aplicada apenas quando a efetividade de outras medidas de fiscalização se mostra insuficiente para a readequação do serviço prestado pela concessionária", escreveu Feitosa.

No ofício, Sandoval Feitosa complementa dizendo que "é necessária grande robustez na instrução de um processo dessa natureza, garantindo ampla defesa e contraditório e respeito à legislação e aos regulamentos vigentes, para que não reste dúvida quanto à necessidade da caducidade da concessão para a readequação do serviço prestado na área de concessão".

Rebate às críticas

O presidente da Aneel listou todas as fiscalizações e multas aplicadas à Enel em decorrência dos apagões em São Paulo , provocados pelo temporal histórico, para rebater críticas do ministro e do presidente Lula de que a agência está paralisada.





Saldoval escreveu no documento que é a diretoria colegiada da Aneel a quem cabe recomendar ou não a “caducidade do contrato”. Somente depois disso, é que o ministério pode tomar uma decisão a respeito, avisa.

O presidente Lula tem afirmado que os dirigentes da Aneel foram nomeados por Jair Bolsonaro, indicando que não têm interesse em resolver a crise. Sandoval afirma que a fiscalização é feita de forma técnica, “baseada em sólidas evidências e respeito aos contratos de concessão, sem prejuízo de medidas que o MME, enquanto Poder Concedente, possa adotar”.

