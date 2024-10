Divulgação CGU tem concurso com 375 vagas e salário de até R$ 19.197,06





A CGU(Controladoria-Geral da União) iniciou nesta quarta-feira (16) uma investigação preliminar contra membros da Aneel(Agência Nacional de Energia Elétrica) após denúncias feitas pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD-MG), sobre supostas falhas na fiscalização dos serviços da Enel em São Paulo.

O ministro afirmou que a Aneel teria se omitido diante de problemas no fornecimento de energia elétrica prestado pela empresa.

A CGU informou que o processo será sigiloso para garantir a integridade da investigação. A abertura do inquérito surge em resposta às críticas do ministro, que cobra uma atuação mais efetiva da Aneel na fiscalização da Enel e na aplicação de penalidades, caso necessário.

Silveira defende que a autarquia deve tomar medidas rápidas para investigar se a concessionária descumpriu as normas estabelecidas e pede uma decisão sobre o futuro da empresa no estado de São Paulo, sugerindo que a concessionária pode ser punida com multas ou, em última instância, ter sua concessão cancelada.





Aneel fala de investigação

Por sua vez, a Aneel afirmou que já está conduzindo uma investigação detalhada sobre o desempenho da Enel, especialmente no recente apagão que afetou a capital paulista.

De acordo com a agência reguladora, o processo está sendo conduzido de forma "rigorosa e técnica".

A Aneel destacou ainda que, caso sejam encontradas falhas graves ou negligência por parte da concessionária, a empresa poderá ser multada novamente e, dependendo da gravidade, a concessão da Enel em São Paulo poderá ser cancelada.

