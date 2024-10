Reprodução Catarina da Lapa foi o nome escolhido por Duduco em sua mudança de gênero

O ex-deputado estadual de Santa Catarina Nilson Nelson Machado, o Duduco , mudou de gênero e alterou o nome social no período em que ficou foragido da Justiça. Agora, ele se identifica como mulher e responde pelo nome "Catarina da Lapa" em seus documentos e redes sociais.

Catarina foi presa na semana passada pela Polícia Federal (PF), condenada por abusar de crianças e adolescentes que frequentavam uma creche gerenciada por ela enquanto ainda se identificava com o gênero masculino.

A suspeita dos investigadores é de que a mudança teria como objetivo "driblar" os agentes federais que procuravam por Duduco. Essa hipótese se fortaleceu após Catarina afirmar à polícia que nunca havia se chamado Nilson Nelson, segundo a coluna "Na Mira", do Metrópoles.

Após a investigação descobrir a relação entre Catarina e Duduco, os policiais federais do Núcleo de Capturas da PF no Rio (Nucap/SO/Drex) prenderam a suspeita. A ação cumpriu, portanto, o mandado de prisão definitiva expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital (TJSC).

Processo

Catarina da Lapa foi encaminhada ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça. Em 2017, enquanto ainda atendia por Duduco, foi condenada a 31 anos e 4 meses de prisão por maus tratos e abuso sexual contra crianças e adolescentes em Florianópolis. A pena foi reduzida para 20 anos.

Catarina recorreu da decisão, e o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) manteve a condenação, mas readequou a pena.

Em maio de 2013, os menores assistidos por um projeto social relataram os abusos cometidos pela agora mulher trans, enquanto ela ainda se identificava com o gênero masculino.

