Reprodução Duduco, ex-deputado de Santa Catarina, foi preso nesta semana aos 63 anos

O ex-deputado de Santa Catarina Nilson Nelson Machado , o Duduco , foi preso no centro do Rio de Janeiro na quarta-feira (2), pela Polícia Federal , após ficar mais de um ano foragido. Ele é condenado por abusar de crianças e adolescentes que frequentavam uma creche gerenciada por ele, em 2013.

Duduco, de 63 anos, foi preso após uma extensa troca de informações entre as autoridades. Segundo a PF, o mandado de prisão definitiva foi expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Florianópolis.

O parlamentar se destacou em Florianópolis ao desenvolver projetos sociais e cuidar de crianças carentes em um lar-abrigo. Ele administrou a casa de acolhimento "Creche do Duduco" por mais de 30 anos.

Em maio de 2013, algumas crianças denunciaram os abusos cometidos por Duduco. Ele chegou a ficar foragido na época, mas depois foi preso no Rio. O parlamentar ficou 20 dias na prisão em Florianópolis e foi solto.

Após a prisão, Duduco foi encaminhado ao sistema prisional do estado carioca, onde permanece à disposição da Justiça.

Confissão

Na época das denúncias, uma reportagem da NSC TV (à época RBS TV), mostra o parlamentar confessando, sem saber que era gravado, ter se relacionado com os menores do abrigo.

O vídeo tem 30 minutos de duração e, nele, Duduco cita nomes: "Na minha fraqueza, eu me envolvi com o (...) e aí quando eu me separei do (...), o (...) começou a atravessar o meu caminho". Na época, ele negou as denúncias e rejeitou qualquer relacionamento com os adolescentes.

O que diz a Defesa

Em nota, a defesa do ex-deputado afirmou que há um recurso e um habeas corpus nos Tribunais Superiores "visando desconstituir a injusta condenação de Duduco, que foi condenado por apenas uma acusação de um de seus 73 filhos". Veja a nota na íntegra:

"A defesa do ex-deputado, constituída pelos advogados Hélio Brasil e Deivid Prazeres, esclarece que existe um recurso e um habeas corpus nos Tribunais Superiores visando desconstituir a injusta condenação de Duduco, que foi condenado por apenas uma acusação de um 1 de seus 73 filhos, o qual se retratou em juízo e fez declaração pública, depois de se tornar maior de idade, relatando que mentiu na polícia quando era criança por ter sido coagido por terceiros. A defesa confia na justiça e acredita na revisão da injusta condenação de Duduco".

