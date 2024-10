Montagem iG / Imagens: Governo do Estado de São Paulo / Pablo Valadares/Câmara dos Deputados / Reprodução: TV Brasil Central Pesquisa testou três cenários para o segundo turno

A nova pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (3) analisou os possíveis cenários para o segundo turno das eleições em São Paulo , considerando confrontos entre Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL) e Pablo Marçal (PRTB). O atual prefeito levaria a melhor ante os concorrentes, mostra o levantamento.



No cenário entre Nunes e Boulos, o atual prefeito mantém 52% das intenções de voto, enquanto o deputado federal registra 37%, um ponto acima da pesquisa anterior, que o colocava com 36%. Os votos em branco, nulo ou nenhum somam 11%, e 1% dos eleitores seguem indecisos.

Em um eventual confronto entre Nunes e Marçal, o emedebista aparece com 56%, uma leve queda em relação aos 57% da pesquisa anterior. O empresário, por sua vez, subiu de 26% para 28%. O percentual de votos em branco, nulo ou nenhum permanece em 15%, com 1% de indecisos.

No cenário entre Boulos e Marçal, o psolista lidera com 48%, um ponto acima da pesquisa anterior, que o colocava com 47%. O ex-coach, por outro lado, caiu de 38% para 36%. Os votos em branco, nulo ou nenhum somam 14%, e 1% dos eleitores não souberam responder.

A pesquisa, encomendada pela Folha de S.Paulo e TV Globo, foi realizada entre 1 e 3 de outubro, com 1.806 eleitores.

A margem de erro é de dois pontos percentuais, com um nível de confiança de 95%. O registro na Justiça Eleitoral é SP-09329/2024.





Veja os cenários abaixo



Cenário 1



Ricardo Nunes: 52% (antes eram 52%)

Guilherme Boulos: 37% (antes eram 36%)

Branco/nulo/nenhum: 11% (antes eram 11%)

Não sabe: 1% (antes era 1%)



Cenário 2



Ricardo Nunes: 56% (antes eram 57%)

Pablo Marçal: 28% (antes eram 26%)

Branco/nulo/nenhum: 15% (antes eram 15%)

Não sabe: 1% (antes eram 1%)



Cenário 3



Guilherme Boulos: 48% (antes eram 47%)

Pablo Marçal: 36% (antes eram 38%)

Branco/nulo/nenhum: 14% (antes eram 15%)

Não sabe: 1% (antes eram 1%)

