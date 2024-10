Divulgação/Ricardo Pizzutto/Band A margem de erro é de dois pontos percentuais, com um nível de confiança de 95%

A pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (3) mediu a taxa de rejeição dos candidatos à Prefeitura de São Paulo . Pablo Marçal (PRTB) lidera nesse quesito ao crescer 5%, seguido por José Luiz Datena (PSDB) e Guilherme Boulos (PSOL).



O empresário tem 53% de rejeição, um aumento em relação aos 48% registrados anteriormente. Datena aparece em segundo, com 39%, subindo de 36%. Boulos mantém 38%, sem variação em relação à pesquisa anterior.

Ricardo Nunes (MDB) teve um leve aumento em sua rejeição, passando de 21% para 23%. Tabata Amaral (PSB) caiu de 16% para 14%, assim como Marina Helena (Novo), que passou de 13% para 10%.

João Pimenta (PCO) subiu de 10% para 14%, e Bebeto Haddad (DC) caiu de 12% para 9%. Altino Prazeres (PSTU) também registrou queda, de 11% para 7%, enquanto Ricardo Senese (UP) passou de 8% para 6%.

Os eleitores que rejeitam todos os candidatos ou não votariam em nenhum somam 1%, enquanto 1% afirma que não rejeita nenhum ou votaria em qualquer um dos candidatos. Indecisos permanecem em 2%, sem variação.

A pesquisa foi encomendada pela Folha de S.Paulo e TV Globo, e realizada entre 1 e 3 de outubro com 1.806 eleitores.

A margem de erro é de dois pontos percentuais, com um nível de confiança de 95%. O registro na Justiça Eleitoral é SP-09329/2024.





Confira os números abaixo:

Pablo Marçal (PRTB): 53% (eram 48%)

Datena (PSDB): 39% (eram 36%)

Guilherme Boulos (PSOL): 38% (eram 38%)

Ricardo Nunes (PSDB): 23% (eram 21%)

Tabata Amaral (PSB): 14% (eram 16%)

João Pimenta (PCO): 14% (eram 10%)

Marina Helena (Novo): 10% (eram 13%)

Bebeto Haddad (DC): 9% (eram 12%)

Altino Prazeres (PSTU): 7% (eram 11%)

Ricardo Senese (UP): 6% (eram 8%)

Rejeita todos/não votaria em nenhum: 1% (eram 2%)

Votaria em qualquer um/não rejeita nenhum: 1% (era 1%)

Indecisos: 2% (eram 2%)

