Pesquisa realizada pelo Datafolha , divulgada nesta quinta-feira (26), mostra o atual prefeito de São Paulo , Ricardo Nunes (MDB), e Guilherme Boulos (PSOL) empatados tecnicamente na liderança. Pablo Marçal (PRTB) ocupa a terceira colocação, oscilando positivamente dentro da margem de erro em relação à última pesquisa, divulgada na semana passada.



Com a proximidade das eleições, a 10 dias do pleito, Nunes manteve os 27% das intenções de voto registrados na semana anterior. Já Boulos oscilou de 26% para 25% no mesmo período. Em seguida, aparece Pablo Marçal, que subiu de 19% para 21%, conforme o último levantamento.

Outros candidatos também mantiveram suas posições. Tabata Amaral (PSB) saiu de 8% para 9%, enquanto José Luiz Datena (PSDB) permanece com 6%.

O levantamento, encomendado pela TV Globo e pela Folha de São Paulo, foi realizado entre os dias 24 e 26 de setembro. Foram entrevistadas presencialmente 1.610 pessoas acima de 16 anos na capital paulista.

A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. O registro da pesquisa na Justiça Eleitoral foi feito sob o protocolo SP-06090/2024.

Intenções de voto para o 1º turno

Veja os números:

Ricardo Nunes (MDB): 27% (eram 27%)

Guilherme Boulos (PSOL): 25% (eram 26%)

Pablo Marçal (PRTB): 21% (eram 19%)

Tabata Amaral (PSB): 9% (eram 8%)

Datena (PSDB): 6% (eram 6%)

Marina Helena (Novo): 2% (eram 3%)

Bebeto Haddad (DC): 0% (era 1%)

Ricardo Senese (UP): 0% (era 0%)

João Pimenta (PCO): 0% (era 0%)

Altino Prazeres (PSTU): 0% (Não houve citação na pesquisa anterior)

Em branco/nulo/nenhum: 6% (eram 7%)

Indecisos: 3% (eram 4%)





Pesquisa espontânea



Guilherme Boulos continua em primeiro lugar na pesquisa espontânea, mas com uma oscilação negativa. Na semana passada, o deputado tinha 23%, e agora está com 21%.



O atual prefeito continua em segundo, mas agora empatado numericamente com Pablo Marçal. Ricardo Nunes segue com 16% e o ex-coach saiu de 15% para 16%. Não sabem representam 28%, mesmo resultado que na semana anterior.



Os números dos outros candidatos na espontânea são:

Outros candidatos: 7%(eram 8%)

Tabata Amaral (PSB): 5% (eram 4%)

Atual prefeito/no atual: 2% (eram 2%)

Datena (PSDB): 2% (era 2%)

Marina Helena (Novo): 1% (era 1%)

Candidato do PT/No PT/candidato do Lula: 0% (era 0%)

Branco/nulo: 6% (eram 6%)

Indecisos: 28% (eram 28%)

Quem vence as eleições?



O Datafolha questionou quem ganhará as eleições deste ano. O entrevistado poderia responder quem, na visão dele, vencerá a corrida eleitoral, mas não necessariamente sendo igual em quem ele tem a intenção de votar.



Segundo o levantamento, 41% apostam que Ricardo Nunes será reeleito prefeito de São Paulo. Já 22% acreditam na vitória de Boulos, enquanto 20% afirmam que Marçal será vencedor.



