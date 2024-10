Montagem João Campos (à esquerda), Gilson Machado (centro) e Daniel Coelho

A pesquisa Datafolha , divulgada nesta quinta-feira (3), mostrou que o atual prefeito do Recife , João Campos (PSB) venceria as eleições no primeiro turno, com 74% das intenções de votos.

Em segundo lugar, aparece Gilson Machado ( PL ), com 10%. Daniel Coelho ( PSD ) é o terceiro, com 5%.

Confira os resultados

João Campos (PSB): 74% (eram 76% na pesquisa anterior) ;

Gilson Machado (PL): 10% (eram 9%);

Daniel Coelho (PSD): 5% (eram 5%);

Dani Portela (PSOL): 4% (eram 3%);

Tecio Teles (Novo): 1% (era 1%);

Ludmila Outtes (UP): 1% (era 0%);

Simone Fontana (PSTU): 0% (era 0%);

Victor Assis (PCO): não foi mencionado nas duas últimas pesquisas;

Em branco/nulo/nenhum: 4% (eram 5%);

Não sabem: 1% (eram 1%).





O levantamento entrevistou, de forma presencial, 910 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 1 e 3 de outubro. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral ( TSE ) sob o protocolo PE-06324/2024. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com o nível de confiança de 95%.



Número de votos válidos

O Datafolha também divulgou os resultados excluindo os votos brancos, nulos e indecisos. O procedimento é o mesmo utilizado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado oficial da eleição.

Confira os números

João Campos (PSB): 78%;

Gilson Machado (PL): 11%;

Daniel Coelho (PSD): 5%;

Dani Portela (PSOL): 4%;

Tecio Teles (Novo): 1%;

Ludmila Outtes (UP): 1%;

Simone Fontana (PSTU): 0%;

Victor Assis (PCO): não foi citado.





Rejeição

A pesquisa também mediu os índices de rejeição dos candidatos à prefeitura do Recife. Neste tópico, o candidato Gilson Machado está no topo do ranking, com 47%. Daniel Coelho (39%) e Dani Portela (30%), ocupam a segunda e a terceira colocação, respectivamente.

Veja o ranking:

Gilson Machado (PL): 47% (eram 43%);

Daniel Coelho (PSD): 39% (eram 34%);

Dani Portela (PSOL): 30% (eram 29%);

Ludmila (UP): 29% (eram 35%);

Tecio Teles (Novo): 27% (eram 30%);

Victor Assis (PCO): 22% (eram 27%);

Simone Fontana (PSTU): 22% (eram 27%);

João Campos (PSB): 9% (eram 7%);

Votaria em qualquer um/não rejeita nenhum: 2% (eram 2%);

Rejeita todos/não votaria em nenhum: 1% (eram 2%);

Não sabe: 4% (eram 4%).





Resultado da pesquisa espontânea

A pesquisa com a intenção de votos espontânea — quando a lista de candidatos não é apresentada aos entrevistados — também mostrou João Campos (PSB) na frente, com 62%; depois, vem Gilson Machado (PL), com 7%, e Dani Portela (PSOL), com 4%.

Veja o ranking: