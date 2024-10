Montagem iG / Reprodução À esquerda, Tabata Amaral e João Campos, à direita, Pablo Marçal

No debate desta segunda-feira (30) promovido pela Folha de S. Paulo e pelo UOL, os candidatos à Prefeitura de São Paulo Tabata Amaral (PSB) e Pablo Marçal (PRTB) trocaram alfinetadas diversas vezes. Em uma delas, o ex-coach acusou a candidata de ser "talarica" no seu relacionamento com João Campos (PSB) , ou seja, de ter se envolvido com ele enquanto ele ainda estava com outra pessoa.

Em sua fala, Marçal se refere a um boato da cidade de Recife, que supõe que o pernambucano desfez seu noivado de sete anos para ficar com Tabata. O fim do noivado aconteceu em 2018, e o relacionamento dos dois começou em 2019.

“Você tinha que respeitar as mulheres”, disse Marçal à adversária, após dizer que ela "destruiu" o sonho da ex-noiva de Campos. Tabata, no entanto, rebateu aos boatos em sua rede social e contou a sua versão da história.

Ela explicou que, quando começou seu relacionamento com o político pernambucano, ele já havia desfeito seu noivado - e namorado uma terceira pessoa nesse meio tempo.



João Campos também se manifestou sobre o ocorrido.“Mais uma mentira para causar tumulto na eleição de São Paulo”, disse à coluna de Paulo Cappelli, do Metrópoles.



Veja o que Tabata disse



Além de responder às acusações de "talaricagem", Tabata listou outros momentos em que Marçal usou fatores de sua vida pessoal para atacá-la, como na vez em que sugeriu que ela havia abandonado o pai, que era dependente químico, e por isso ele havia se suicidado.

"É desespero, porque ele sabe que não tem mais chance nessa eleição, e sabe que é por causa das mulheres. Mais da metade das mulheres em São Paulo diz que não vota no Pablo de jeito nenhum, por isso que ele não consegue disfarçar o ódio que tem por nós", começou a candidata.

Para a candidata do PSB, Marçal usou o boato sobre seu relacionamento para "acobertar" a gafe que havia cometido antes, quando sugeriu que “mulher não vota em mulher, porque mulher é inteligente”.

"Por isso ele inventou agora outra mentira suja, sobre meu relacionamento. Pensa comigo, por que inventar isso justo hoje, na saída do debate? Porque ele sabia que a única notícia sobre ele seria essa declaração cretina de que mulher inteligente não vota em mulher. Aí ele falou uma barbaridade maior, para desviar o foco", disse Tabata.

A candidata finalizou seu desabafo citando, inclusive, as montagens de cunho sexual feitas para abalar a sua imagem . "Enfim, isso é ser mulher no Brasil", disparou.

