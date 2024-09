Reprodução A margem de erro é de três pontos percentuais, e o nível de confiança é de 95%





A nova pesquisa Quaest , divulgada nesta terça-feira (24), trouxe atualizações sobre os possíveis cenários de segundo turno na disputa pela Prefeitura de São Paulo . Atualmente, Ricardo Nunes (MDB-SP) aparece como o favorito para ser reeleito ao cargo na capital paulista.

No confronto entre Nunes e Guilherme Boulos (PSOL), o atual prefeito aparece com 49% das intenções de voto, crescendo três pontos percentuais em relação à pesquisa anterior, realizada em 18 de setembro. Boulos, por outro lado, caiu de 35% para 32%. Os votos nulos e brancos somam 15%, e os indecisos representam 4%.

No cenário em que Nunes enfrenta Pablo Marçal (PRTB), o atual prefeito ampliou sua vantagem, registrando 52% das intenções de voto, cinco pontos a mais do que no levantamento anterior. O ex-coach caiu de 27% para 25%, enquanto 18% dos eleitores declararam voto nulo ou branco. Os indecisos somam 5%.

No embate entre Boulos e Marçal, o resultado mostra um equilíbrio. O psolista tem 41% (um ponto a menos do que na pesquisa anterior), enquanto o empresário manteve seus 36%. Como a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, os números apontam para um empate técnico nesse cenário. Os votos nulos e brancos somam 19%, e os indecisos, 4%.





Primeiro turno

No primeiro turno, o atual prefeito lidera com 25% das intenções de voto, um ponto percentual a mais que a pesquisa anterior, realizada em 18 de setembro. Boulos manteve seus 23%, seguido por Marçal com 20%, que também não teve variação.

Tabata Amaral (PSB) subiu de 7% para 8%, enquanto José Luiz Datena (PSDB) caiu de 10% para 6%. Marina Helena (Novo) permaneceu com 2%, e Bebeto Haddad (Democracia Cristã), João Pimenta (PCO), Ricardo Senese (Unidade Popular) e Altino Prazeres (PSTU) não pontuaram.

O número de indecisos foi de 7%, e os votos em branco, nulos ou daqueles que não pretendem votar subiram de 7% para 9%.

A pesquisa foi realizada com 1,2 mil pessoas entre os dias 21 e 23 de setembro, encomendada pela TV Globo e registrada no TSE sob o número SP-06330/2024. A margem de erro é de três pontos percentuais, e o nível de confiança é de 95%.

