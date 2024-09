Montagem iG / Imagens: Governo do Estado de São Paulo / Pablo Valadares/Câmara dos Deputados / Reprodução: TV Brasil Central Nunes, Boulos e Marçal seguem lutando para chegarem ao segundo turno em São Paulo

Pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira (24) apresenta novos números para a corrida eleitoral à Prefeitura de São Paulo . Os três primeiros colocados seguem empatados tecnicamente, apesar de Ricardo Nunes (MDB-SP) ter oscilado positivamente 1% em comparação com o último levantamento.



No primeiro cenário, o atual prefeito lidera numericamente com 25% das intenções de voto, um ponto percentual a mais que a pesquisa anterior, realizada em 18 de setembro. Guilherme Boulos (PSOL) manteve seus 23%, seguido por Pablo Marçal (PRTB) com 20%, que também não teve variação.

A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, o que coloca os três candidatos em empate técnico.

Tabata Amaral (PSB) oscilou positivamente de 7% para 8%, enquanto José Luiz Datena (PSDB) caiu de 10% para 6%. Marina Helena (Novo) permaneceu com 2%, e Bebeto Haddad (Democracia Cristã), João Pimenta (PCO), Ricardo Senese (Unidade Popular) e Altino Prazeres (PSTU) não pontuaram.

O número de indecisos foi de 7%, e os votos em branco, nulos ou daqueles que não pretendem votar subiram de 7% para 9%.





Pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea, na qual os eleitores indicam suas preferências sem uma lista prévia de candidatos, Boulos lidera com 16%, seguido por Marçal e Nunes, ambos com 14%.

Tabata tem 4% e Datena 1%, enquanto 46% dos eleitores se declararam indecisos. Os votos em branco, nulos ou de eleitores que não pretendem votar somaram 4%.

A pesquisa foi realizada com 1,2 mil pessoas entre os dias 21 e 23 de setembro, foi encomendada pela TV Globo e registrada no TSE sob o número SP-06330/2024. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, e o nível de confiança é de 95%.

