Na noite de sexta-feira (20), a polícia boliviana e o Ministério Público local apreenderam quase 200 armas de fogo de uso militar e policial que chegaram da Colômbia ao aeroporto Viru Viru , em Santa Cruz de la Sierra , a maior e mais populosa cidade da Bolívia .

Foi aberta uma investigação sobre o destino e uso deste armamento, embora o Governo presuma que seria para gerar convulsões no país ou atos criminosos. Agentes de um grupo de inteligência da Força Especial de Combate ao Narcotráfico (Felcn) conseguiram interceptar o carregamento que originalmente teria vindo da Turquia.

O relatório oficial dá detalhes da operação realizada pelo grupo. Às 23h00 de sexta-feira, a unidade avançou até Viru Viru e verificou pelo menos 41 caixas de cartão de vários tamanhos que teriam sido transportadas da Turquia.

Informações oficiais da Felcn vinculam o envio de armas a um procedimento de importação da empresa Armor LLC SRL. Após contagem, na presença do Ministério Público, ficou comprovada a existência de 192 armas de fogo em 41 caixas de papelão.

As armas

De acordo com a Felcn, entre as armas apreendidas estavam 100 rifles tipo AK-47 calibre 7,62x39mm, 80 espingardas calibre 12, quatro rifles M-4 calibre 5,56x45mm, dois rifles SMG calibre 5,56x45mm, quatro rifles M-4 calibre 9x19mm e dois rifle SMG calibre 9x19mm.





Após a apreensão do carregamento das armas de guerra, a Felcn e a Força Especial Anticrime vão realizar operações, incluindo incursões em diversas residências da capital, em busca dos responsáveis ​​pelo transporte das armas e em busca de outras provas que ajudem a explicar o destino.

Ainda não se sabe qual companhia aérea transportou as caixas com armas de fogo de alto calibre. O promotor Delmy Guzmán, em contato com a mídia, afirmou que se trata de um fato que está sob investigação. “Uma arma de guerra usada apenas por grupos armados pode ser usada pela polícia ou pelas forças militares”, afirmou.

