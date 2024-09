Reprodução/montagem Marqueteiro de Nunes tentou pegar celular de assessor de Marçal antes de levar soco

O marqueteiro Duda Lima, que trabalha na campanha do candidato Ricardo Nunes (MDB), deixou o Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, por volta das 3h da madrugada, após receber seis pontos próximos ao olho esquerdo devido a uma agressão ocorrida na saída do debate promovido pelo Flow , na noite de segunda-feira (23).

A confusão começou quando Nahuel Medina, integrante da equipe de Marçal, desferiu um soco em Duda Lima. De acordo com testemunhas, Medina tentava filmar a expulsão de Marçal com um celular quando Lima pediu licença, resultando na agressão.

Segundo informações apuradas pelo jornal GLOBO, Lima passou por uma tomografia e deve retornar ao hospital na manhã seguinte. Após receber alta, ele ainda seguiria para a 16ª delegacia de polícia da capital para registrar a ocorrência.

O oitavo debate entre os candidatos à prefeitura de São Paulo foi marcado por confusão, culminando na expulsão de Pablo Marçal (PRTB) nos últimos segundos do programa. O apresentador Carlos Tramontina advertiu Marçal por usar apelidos pejorativos contra Nunes, uma violação das regras do evento.

A saída de Marçal foi seguida de um tumulto, com seguranças e assessores invadindo o estúdio.

Tassio Renam, advogado e coordenador de campanha de Marçal, afirmou que Lima teria agredido Medina antes do soco ser desferido, e que um boletim de ocorrência por lesão corporal será registrado pela defesa da equipe de Marçal.

Tensão pré-debate

Antes do debate, Marçal provocou Nunes com ofensas como "Tchutchuca do PCC", "ladrão de merenda" e disse que "2025 você vai passar na cadeira", enquanto o prefeito respondeu chamando-o de "condenadinho".

Nunes, que inicialmente hesitou em participar do debate devido a outros compromissos, destacou a importância de discutir a cidade durante o evento. "Conseguimos remarcar e estou aqui. É importante ter o debate para ter essa oportunidade de discutir a cidade", afirmou.

O debate

O debate contou com a participação de outros candidatos, Guilherme Boulos (PSOL), José Luiz Datena (PSDB), Marina Helena (Novo), Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB) e Tabata Amaral (PSB), e teve como foco temas importantes como saúde, educação e segurança pública.

Apesar da proximidade entre os candidatos, não houve perguntas diretas entre eles, pois todas foram mediadas. Três direitos de resposta foram pedidos, por Boulos, Datena e Marçal e apenas o do ex-coach foi concedido.

Em cerca de duas horas, foram três blocos de perguntas e respostas e um com as considerações finais.

