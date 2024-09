Reprodução Nunes avançou 8 pontos percentuais entre os eleitores de Bolsonaro

O atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), se recuperou entre os eleitores que afirmam ter votado em Jair Bolsonaro (PL) nas eleições de 2022, segundo a mais recente pesquisa Datafolha.

Divulgada nesta quinta-feira (12), a projeção aponta que Nunes alcançou um empate técnico, considerando a margem de erro, com o influenciador Pablo Marçal (PRTB). O levantamento aponta 39% para o atual prefeito contra 42% de Marçal.

A pesquisa, que tem margem de erro de cinco pontos percentuais para mais ou para menos dentro desse segmento específico, mostrou uma recuperação de Nunes em relação à rodada anterior.

Na última quinta-feira (05), Marçal liderava com 48%, enquanto Nunes aparecia com 31%.

No outro lado do espectro eleitoral, Guilherme Boulos (PSOL) se mantém como o principal nome entre os eleitores que afirmam ter votado em Lula (PT). Ele subiu de 43% na semana passada para 48% agora.

Entretanto, uma parte considerável dos eleitores do petista opta por outras candidaturas, como Nunes (19%) e Tabata Amaral (PSB, 11%), além de J osé Luiz Datena (PSDB, 6%) e Marçal (5%). A margem de erro nesse grupo é de quatro pontos percentuais.

Disputa entre Nunes e Marçal

Segundo o jornal Folha de São Paulo, a disputa entre Nunes e Marçal tem se concentrado principalmente entre os eleitores da direita conservadora, que enxergam em Marçal a representação de seus valores, ao mesmo tempo que demonstram desconfiança em relação à lealdade do prefeito a esse campo político.

O influenciador, que vinha superando Nunes nas rodadas anteriores, se beneficiou de gestos positivos de Bolsonaro, mesmo que o ex-presidente tenha declarado apoio oficial ao atual prefeito. Bolsonaro, buscando evitar conflitos com seu público, deu sinais que favoreciam ambos os candidatos.

A evolução de Marçal entre os eleitores bolsonaristas mostra o seguinte quadro: 29% em 8 de agosto; 44% em 22 de agosto; 48% em 5 de setembro; e 42% agora. Nunes, por outro lado, oscilou da seguinte maneira: 38%, 30%, 31% e, agora, 39%.





Entre os fatores que podem ter impulsionado a recuperação de Nunes estão sua participação no ato bolsonarista de 7 de setembro, no qual, ainda segundo o jornal, foi notado por seu protagonismo, enquanto Marçal foi criticado pelo ex-presidente por chegar ao evento apenas no final.

Outro ponto relevante para a análise publicada pelo veículo foi a intensificação da campanha de Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo, que se tornou o principal apoiador de Nunes, reforçando a conexão do prefeito com Bolsonaro. Tarcísio apareceu em propagandas de TV afirmando que Nunes é um candidato conservador e que votar em Marçal representa um risco.

Entre os eleitores que apoiaram Tarcísio em 2022, o apoio a Nunes saltou de 30% para 42%, enquanto Marçal caiu de 45% para 36%.

A pesquisa foi realizada entre terça-feira (10) e quinta-feira (12), com 1.204 eleitores da cidade de São Paulo, e tem uma margem de erro geral de três pontos percentuais. O levantamento foi encomendado pela Folha e registrado no TSE sob o número SP-07978/2024.

