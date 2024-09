Reprodução/TV Globo Deolane Bezerra conversou com os fãs





Nesta quarta-feira (11), a influenciadora digital Deolane Bezerra teve seu habeas corpus negado pelo TJPE (Tribunal de Justiça de Pernambuco), mantendo sua prisão preventiva . A decisão foi tomada devido ao descumprimento de uma medida cautelar que proibia a famosa de fazer declarações à imprensa e nas redes sociais.

O desembargador Eduardo Guilliod Maranhão, da 4ª Câmara Criminal, considerou que a influenciadora violou a ordem judicial ao se manifestar após deixar a Colônia Penal Feminina do Recife.

“Se a paciente (Deolane) foi autorizada a deixar o cárcere, foi exclusivamente pensando no bem da sua filha, de tenra idade. A autoridade policial noticiou que a paciente, mal pisou fora do estabelecimento prisional, cuidou de se manifestar sobre o processo perante a imprensa e postou mensagem que remete subliminarmente ao processo em rede social, afrontando as medidas cautelares que lhe foram impostas”, criticou em sua decisão.

A defesa de Deolane alegou que a influenciadora não conseguiu evitar as declarações devido ao assédio da imprensa, mas o pedido de habeas corpus foi rejeitado.

"De fato, a paciente se manifestou publicamente, pelos órgãos de imprensa, sobre o processo que responde, dizendo ser vítima de um abuso de autoridade do senhor delegado de polícia, imputando aos agentes públicos que investigam os fatos uma conduta criminosa. Além disso, a paciente cuidou de postar no Instagram uma imagem de uma mulher amordaçada, transmitindo a ideia de que está sendo censurada ilegalmente. A paciente, segundo se diz, possui dezenas de milhões de seguidores nas redes sociais, agindo como agiu, procura mobilizar esses seguidores contra o processo de investigação em curso", relatou o desembargador.





Deolane Bezerra havia recebido o benefício da prisão domiciliar por ter uma filha de 8 anos, com base em um habeas corpus coletivo do STF de 2018 que permite a substituição da prisão preventiva para mães de crianças de até 12 anos.

No entanto, a juíza do caso ressaltou que a influenciadora não demonstrou prioridade em relação à filha, e que a gravidade das acusações justificava sua prisão preventiva.

Deolane foi presa preventivamente em uma operação que investigou crimes como lavagem de dinheiro e jogos de azar, mas negou qualquer envolvimento com a empresa investigada. Sua mãe, Solange Bezerra, também negou participação nos crimes.

