Reprodução Boulos e Nunes estão empatados na margem de erro, enquanto Marçal ficou mais afastado

A pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (12) mostra o prefeito Ricardo Nunes (MDB) liderando na corrida eleitoral pela prefeitura de São Paulo, enquanto Guilherme Boulos (PSOL) aparece em segundo lugar. Pablo Marçal (PRTB) recuou e agora é o terceiro colocado.



De acordo com o levantamento, Nunes tem 27% das intenções de voto, uma alta em relação aos 22% registrados na pesquisa anterior, divulgada em 5 de setembro. O psolista aparece em segundo lugar, com 25%, oscilando positivamente em comparação aos 23% da última pesquisa.

Esse cenário coloca Nunes e Boulos em empate técnico, já que a margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

Pablo Marçal registra 19%, uma queda em relação aos 22% anteriores, enquanto Tabata Amaral (PSB) tem 8%, mantendo-se estável, já que antes marcava 9%. Datena (PSDB) aparece com 6%, também apresentando uma leve queda em relação aos 7% da pesquisa anterior.

Marina Helena (Novo) se mantém com 3%, enquanto Bebeto Haddad (DC) e Ricardo Senese (UP) continuam com 1%. Os demais candidatos não pontuaram.

O levantamento também apontou que 7% dos entrevistados declaram voto nulo (eram 8% na semana passada), enquanto 4% afirmam não saber em quem votar (antes, também eram 4%).





A pesquisa foi realizada entre os dias 10 e 12 de setembro, com a participação de 1.204 eleitores em São Paulo. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%.

O levantamento foi encomendado pelo jornal Folha de S.Paulo e registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-03608/2024.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.