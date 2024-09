Divulgação/Rodolfo Loepert Embora intenção de voto em João Campos tenha diminuído 4%, vantagem sobre os adversários ainda é grande

João Campos (PSB) tem liderança isolada nas eleições para prefeitura de Recife, mostrou a pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (11), encomendada pela TV Globo. O candidato lidera com 76% das intenções de voto. Daniel Coelho (PSD) e Gilson Machado (PL) vêm na sequência, com 6%. Dani Portela (PSOL) e Tecio Teles (Novo) aparecem em seguida.

As intenções de voto no atual prefeito diminuíram desde a última pesquisa: em agosto, ele tinha 80%.

Foram ouvidos 900 eleitores entre os dias 8 e 10 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

Veja a lista completa de intenção de votos:

João Campos (PSB): 76% (era 80% em agosto);

Daniel Coelho (PSD): 6% (era 5%);

Gilson Machado (PL): 6% (sem alteração);

Dani Portela (PSOL): 2% (era 1%);

Tecio Teles (Novo): 1% (sem alteração);

Indecisos: 4% (era 1%);

Branco/Nulo/Não vai votar: 5% (era 6%).





Felipe Nunes, diretor da Quaest, comentou ao vivo a pesquisa para a GloboNews: "O cenário do Recife é muito parecido com o Rio de Janeiro . [...] No caso do Recife e do Rio de Janeiro, a gente vê um cenário de muita estabilidade. [...] O João Campos, de fato, é enormemente favorito em relação aos outros adversários. Nesse caso, diferentemente do Rio, os adversários não têm nem o espaço bolsonarista para crescer tanto. Lembrando que, no Rio, o Bolsonaro é mais forte que o Lula. No Recife, é o inverso: o Lula é muito mais forte. Então, aqui, os adversários têm ainda mais dificuldade", analisa.

