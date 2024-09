Reprodução/Band O levantamento foi realizado entre os dias 8 e 10 de setembro com 1.140 eleitores do Rio de Janeiro

Foi divulgada nesta quarta-feira (11) a nova pesquisa Quaest , que mostra o atual cenário eleitoral no Rio de Janeiro para a disputa pela prefeitura. No levantamento estimulado, o atual prefeito Eduardo Paes (PSD) lidera com folga, enquanto Alexandre Ramagem (PL) descolou de Tarcísio Motta (PSOL).



Paes tem 64% das intenções de voto, um aumento em relação aos 60% registrados em agosto. Já Ramagem aparece em segundo lugar com 13%, também subindo em comparação aos 9% anteriores. Tarcísio tem 4%, uma oscilação negativa em relação aos 5% de agosto.

Rodrigo Amorim (União Brasil), Marcelo Queiroz (PP), Cyro Garcia (PSTU), Juliete Panjota (UP), e Carol Sponza (Novo) registraram 1% cada, enquanto Henrique Simonard (PCO) não pontuou.

A pesquisa aponta ainda que 8% dos entrevistados pretendem votar em branco, anular ou não escolher nenhum candidato, e 6% estão indecisos.





Espontâneo

No cenário espontâneo, em que os eleitores respondem sem a apresentação dos nomes dos candidatos, Eduardo Paes também lidera, com 34%, um crescimento em relação aos 26% de agosto.

Ramagem tem 7%, ante 5% no levantamento anterior, e Tarcísio Motta aparece com 2%. Outros candidatos como Rodrigo Amorim, Cyro Garcia, Juliete Pantoja e Marcelo Queiroz não pontuaram neste cenário.

A pesquisa ainda mostra que 52% dos eleitores estão indecisos, uma diminuição em relação aos 65% de agosto, enquanto 4% pretendem votar em branco ou anular, ante 3% na pesquisa anterior.

Levantamento

O levantamento foi realizado entre os dias 8 e 10 de setembro com 1.140 eleitores do Rio de Janeiro.

A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo RJ-05862/2024.

