A influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra será transferida para a Colônia Penal Feminina de Buíque , localizada no Agreste pernambucano , onde enfrentará condições precárias de superlotação e dividirá espaço com detentas condenadas por crimes de assassinato e canibalismo .

A unidade prisional, com capacidade para abrigar 107 pessoas, atualmente comporta 264 detentas, segundo o Sindicato dos Policiais Penais de Pernambuco.

A Justiça determinou, pela segunda vez, a prisão preventiva de Deolane nesta terça-feira (10) , após ela ter descumprido uma ordem judicial que a proibia de fazer declarações públicas. O mandado foi expedido pela juíza Andréa Calado da Cruz, que apontou as violações da influenciadora, que havia se manifestado em redes sociais e meios de comunicação, contrariando a decisão judicial.

Deolane Bezerra deixou 'A Fazenda 14' sem ser eliminada Reprodução Instagram - 29.4.2024 Deolane Bezerra Reprodução Instagram - 29.4.2024 Deolane Bezerra usa biquíni inspirado na personagem Hello Kitty Reprodução Instagram - 29.4.2024 Deolane Bezerra é alvo de rumores de affair com Fiuk Reprodução Instagram - 29.4.2024 Deolane Bezerra já tentou carreira como cantora Reprodução Instagram - 29.4.2024





Deolane soube da nova prisão ao se apresentar no Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, no centro do Recife. A influenciadora havia sido liberada para cumprir prisão domiciliar, mas a revogação aconteceu em menos de 24 horas, após ela ter feito críticas à Polícia Civil na saída da prisão. "Fui presa de forma criminosa, cheia de abuso de autoridade. Fui silenciada", declarou a advogada ao ser liberada da primeira detenção.

Agora, com a transferência para Buíque, a influenciadora deverá enfrentar condições difíceis na penitenciária superlotada. Além da falta de vagas, a prisão abriga duas mulheres condenadas por crimes que envolvem homicídios e atos de canibalismo, o que só agrava o cenário já conturbado.