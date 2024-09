Reprodução Nunes venceria os oponentes em cenários de segundo turno

A pesquisa Quaest , encomendada pela TV Globo e divulgada nesta quarta-feira (11), mostra os candidatos à prefeitura da cidade de São Paulo em um empate técnico triplo na liderança, considerando a margem de erro de três pontos percentuais, para mais ou para menos. Ricardo Nunes (MDB) aparece com 24%, Pablo Marçal (PRTB) com 23% e Guilherme Boulos (PSOL) com 21% das intenções de voto.



Confira os números da pesquisa deste mês em comparação com a anterior, divulgada em 28 de agosto:

Ricardo Nunes (MDB): 24% (eram 19%)

Pablo Marçal (PRTB): 23% (eram 19%)

Guilherme Boulos (PSOL): 21% (eram 22%)

Datena (PSDB): 8% (eram 12%)

Tabata Amaral (PSB): 8% (eram 8%)

Marina Helena (Novo): 2% (eram 3%)

Bebeto Haddad (DC): 1% (eram 2%)

João Pimenta (PCO): 0% (era 0%)

Ricardo Senese (UP): 0% (era 0%)

Altino Prazeres (PSTU): 0% (era 0%)

Indecisos: 5% (eram 8%)

Branco/nulo/não vai votar: 8% (eram 7%)

Oscilações

Ricardo Nunes se recuperou da última pesquisa e cresceu de 19% para 24%. Já Pablo Marçal manteve a tendência positiva e passou de 19% para 23%, enquanto Guilherme Boulos oscilou negativamente de 22% para 21%.

A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, o que deixa os três candidatos empatados tecnicamente. A pesquisa encomendada pela TV Globo foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo SP-09089/2024. Para o levantamento, foram ouvidas 1.200 pessoas entre 8 e 10 de setembro. O nível de confiança é de 95%.

Simulações para o segundo turno

A pesquisa também fez cenários de segundo turno entre os três candidatos a prefeito de São Paulo que estão na liderança da pesquisa. Segundo a simulação, caso as eleições acontecessem hoje, o prefeito Ricardo Nunes, candidato à reeleição, ganharia de Guilherme Boulos e de Pablo Marçal. Se o segundo turno fosse composto por Boulos e Marçal, haveria empate. Confira os cenários, também em comparação à última pesquisa:

Nunes x Marçal

Ricardo Nunes (MDB): 50% (eram 47%)

Pablo Marçal (PRTB): 30% (eram 26%)

Nulos e brancos: 15% (eram 21%)

Indecisos: 5% (eram 6%)





Nunes x Boulos

Ricardo Nunes (MDB): 48% (eram 46%)

Guilherme Boulos (PSOL): 33% (eram 33%)

Nulos e brancos: 13% (eram 17%)

Indecisos: 6% (eram 4%)





Boulos x Marçal

Guilherme Boulos (PSOL): 40% (eram 38%)

Pablo Marçal (PRTB): 39% (eram 38%)

Nulos e brancos: 16% (eram 19%)

Indecisos: 5% (eram 5%)

Pesquisa espontânea

A pesquisa Quaest também levantou dados sobre quem o eleitor votaria sem apresentar os candidatos, o que é chamado de pesquisa espontânea. Indecisos ainda são ampla maioria (49%), mas reduziram se comparado ao levantamento anterior (59%).





Marçal tem 15% das intenções de voto, Boulos, 14%, Ricardo Nunes, 13%, Tabata, 4%, e Datena, 1%. Confira os números:

Pablo Marçal: 15%

Guilherme Boulos: 14%

Ricardo Nunes (MDB): 13%

Tabata Amaral: 4%

Datena: 1%

Altino Prazeres (PSTU): 0%

Marina Helena: 0%

Indecisos: 49%

Branco/nulo/não vai votar: 4%

