Um bombeiro de 39 anos, Uellinton Lopes dos Santos, que trabalhava para o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), morreu enquanto combatia incêndios florestais na Terra Indígena Capoto Jarina, localizada no Parque Nacional do Xingu , em Mato Grosso.

Este caso marca a segunda morte de um bombeiro na região neste mês, em meio à crescente crise de incêndios florestais.

O Instituto Raoni, que atua na proteção das terras indígenas da região, relatou que os incêndios florestais deste ano começaram mais cedo e têm se mostrado especialmente severos.

A situação crítica levou o Instituto a solicitar ajuda adicional do Ibama para controlar as chamas, que estão destruindo vastas áreas de terra. Imagens e vídeos capturados no local evidenciam a devastação, com o céu encoberto por uma densa camada de fumaça e o fogo consumindo a vegetação.

As autoridades locais apontam que a seca severa e a baixa umidade são fatores que contribuem significativamente para a propagação rápida e descontrolada dos incêndios.

Esses fatores naturais, combinados com o uso ilegal do fogo para desmatamento, têm exacerbado a situação, tornando-a ainda mais perigosa para aqueles que trabalham no combate às chamas.

As autoridades têm alertado sobre as consequências legais para o uso de fogo de forma ilegal, que podem resultar em pesadas multas.

A Terra Indígena Capoto Jarina, que sofreu grande impacto com os incêndios, é uma área de importância cultural e ambiental, sendo maior do que o Distrito Federal em extensão.





Destruição das terras

A destruição dessas terras representa não apenas uma perda ambiental, mas também uma ameaça direta às comunidades indígenas que vivem na região e dependem da floresta para sua subsistência, segundo informações dadas por especialistas.

A gravidade da situação levou o Instituto Raoni a fazer um apelo urgente por intervenção e assistência adicionais, ressaltando a necessidade de recursos e pessoal para enfrentar os incêndios.

Além das mortes de bombeiros, trabalhadores rurais também têm sofrido com as consequências das chamas.

