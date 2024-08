Reprodução A investigação está em andamento, e a polícia busca identificar os autores do crime





Um policial militar foi baleado na manhã deste domingo (25) enquanto dirigia seu BMW conversível no Viaduto Dicró, em Mesquita, na Baixada Fluminense. O incidente ocorreu por volta das 9h e, até o momento, as circunstâncias do ataque não foram totalmente esclarecidas.

A vítima foi socorrida no local por uma enfermeira que passava pela região. Ela prestou os primeiros socorros ao policial e, em seguida, ele foi encaminhado para o Hospital Geral de Nova Iguaçu. O estado de saúde do policial ainda não foi divulgado pelas autoridades.

Policiais do 20º Batalhão de Polícia Militar (Mesquita) foram acionados e compareceram ao local para apurar os fatos. Eles confirmaram a ocorrência e isolaram a área para a realização da perícia. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre a dinâmica dos disparos ou a possível motivação do crime.

Imagens do BMW conversível do policial, que mostram o carro atingido pelos disparos, começaram a circular nas redes sociais logo após o incidente. As fotos geraram grande repercussão entre os internautas, mas as autoridades ainda não emitiram uma nota oficial sobre o caso.





A investigação está em andamento, e a polícia busca identificar os autores do crime. Testemunhas do local estão sendo ouvidas, e câmeras de segurança nas proximidades do viaduto devem ser analisadas para ajudar a esclarecer o ocorrido.

A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro informou que está acompanhando de perto o caso e que novas informações serão divulgadas assim que disponíveis. Até o momento, não há confirmação se o policial baleado estava em serviço ou se o ataque foi direcionado especificamente a ele.

