CC / Didier Descouens Aranha desta espécie podem chegar a 170 gramas e 30 centímetros

Uma aranha de nome científico Theraphosa blondi é considerada a maior do mundo em peso e envergadura. O animal chega a pesar 170 gramas e pode medir 30 centímetros.

O nome popular dela é aranha-golias-comedora-de-pássaros e, além de tudo, é uma tarântula brasileira.

Apesar disso, a aranha não é perigosa para os seres humanos.

Hábitos das aranhas

A maior aranha do mundo mora na floresta Amazônica, na América do Sul. As principais habitações dela são a Amazônia, inclusive nas áreas das Guianas e Suriname.

Ela também é noturna e vive em tocas, principalmente em ambientes úmidos e com lama.

Mas, apesar do nome "aranha golias comedora de pássaros" ela, na verdade, raramente come aves e prefere comer outros artrópodes, minhocas e pequenos animais, de acordo com o Nat Geo.

Entre os favoritos da tarântula estão os sapos, pererecas e rãs, diversos tipos de lagartos e até cobras. Ela caça os animais e os arrasta para dentro.





Defesa da aranha

Esta espécie de aranha tem oito olhos - mas visão ruim. A sensibilidade dela, na verdade, vem dos pelos que vibram e servem de alerta de predadores.

Os pelos também ajudam na defesa dela. Os animais esfregam as patas e fazem os pelos se soltarem, o que pode irritar e até cegar os atacantes.

