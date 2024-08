Inmet Previsão do tempo

O Brasil deve ter uma segunda-feira (26) com condições climáticas desafiadoras após um fim de semana marcado por eventos extremos. Chuvas intensas são esperadas para o Rio de Janeiro e partes de São Paulo e Minas Gerais, com precipitações podendo alcançar 50 mm/dia e ventos fortes. O Espírito Santo enfrenta ventos costeiros que também merecem atenção. As capitais dessas regiões enfrentarão temperaturas baixas, variando entre 4ºC e 13ºC.

O Instituto de Meteorologia Nacional (Inmet) lançou um alerta amarelo para a possibilidade de uma queda brusca nas temperaturas, que pode variar entre 3ºC e 5ºC. No Sul do país, um alerta laranja foi emitido devido ao risco de geadas severas.

A queda acentuada nas temperaturas afetará vários estados, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além de partes de Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás e Rondônia. Em contraste, o ar seco continuará predominando na região central do país.

Santa Catarina, por sua vez, está sob um alerta significativo devido às geadas. As temperaturas mínimas na região devem ficar entre 3ºC e 0ºC, com Curitiba registrando uma mínima de 1ºC.

O fim de semana trouxe um contraste notável entre o calor e a seca, que intensificaram as queimadas, especialmente em São Paulo e outras áreas do Centro-Oeste. Esse aumento das queimadas foi descrito pela MetSul como "extraordinário e fora do normal".



No Sul, a situação foi igualmente notável, com a chegada de uma massa de ar frio provocando neve em Santa Catarina, especialmente nas regiões de São Joaquim e Bom Jardim da Serra. A Defesa Civil atribui o fenômeno a uma combinação de ar polar e umidade, alertando a população para se manter bem agasalhada.

