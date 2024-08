Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - 04/07/2023 Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas





O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) realizou um sobrevoo na manhã deste sábado (24) sobre regiões do interior de São Paulo atingidas por incêndios de grande magnitude ocorridos na sexta-feira (23).

Mesmo com o aumento no número de cidades em alerta máximo para queimadas neste sábado, o governador afirmou que a situação melhorou.

"Hoje a situação está ficando sob controle, a maioria dos focos já está sendo extinta, e haverá um esforço grande, com toda essa coordenação, para que possamos controlar os incêndios", comentou Tarcísio.

De acordo com o monitoramento do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil, atualmente, 34 municípios estão em alerta máximo para queimadas, enquanto 24 possuem focos ativos de incêndio. Essas regiões estão sofrendo com a baixa umidade do ar e o alto risco proporcionado pela onda de calor que atinge todo o estado.

Tarcísio teve ao seu lado o coronel Henquel Ricardo Pereira, coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil de São Paulo. A comunicação do governo do estado não divulgou quais cidades serão visitadas e monitoradas pelo governador.

Por conta das queimadas, Freitas ordenou que fosse criada um gabinete de crise para agir contra as queimadas. No fim da tarde de ontem os céus de diversas cidades foram cobertas por fumaças, tendo bloqueio de estradas, evacuação de ruas e até a morte de dois funcionários de uma usina que foram tentar apagar as chamas em Urupês.





Veja as 24 cidades com focos ativos de incêndio

Monte Alegre do Sul

Alumínio

Santo Antônio de Aracanguá

Piracicaba

Pontal

Torrinha

Santo Antônio da Alegria

Nova Granada

Iacanga

Taquarituba

Coronel Macedo

Pompeia

Boa Esperança do Sul

Pitangueiras

Salmourão

Lucélia

Poloni

Dourado

Jaú

Presidente Epitácio

Bebedouro

Bananal

Ibitinga

Tabatinga

