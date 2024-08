Reprodução/X Queimadas em SP levam o estado ao topo do ranking de incêndios desta semana

O interior do estado de São Paulo passa por uma série de incêndios desde quinta-feira (22) e, por isso, a Defesa Civil estadual divulgou, na manhã deste sábado (24), seis regiões onde o risco para queimadas se mantém elevado.

Ao todo, 30 municípios estão sob alerta máximo para grandes queimadas e têm focos ativos de incêndio. A situação fez com que o governo estadual instalasse um gabinete de crise na sexta (23) para tentar conter o problema.

Conforme a Defesa Civil do estado, as seguintes regiões têm risco elevado para incêndio florestal:

Araçatuba

Ibitinga

São Carlos

Barretos

Ribeirão Preto

Franca

A baixa umidade do ar e a onda de calor que atingem o estado desde o último de fim de semana, bem como os ventos intensos dos últimos dias, ajudam a intensificar as queimadas.

Segundo informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), foram 2.316 focos de incêndio registrados entre quinta (22) e sexta-feira (23), número quase 7 vezes maior do que o notificado em todo o mês de agosto do ano passado, quando foram contabilizados 352 incidentes.

Outras recomendações

O órgão também fez uma série de outras recomendações para evitar que a situação se agrave e conscientizar a população acerca do perigo das queimadas:



As queimadas podem causar problemas no sistema respiratório e desordens cardiovasculares, pois emitem gases tóxicos que prejudicam o meio ambiente e a saúde humana;

Não faça queimada para limpeza de terreno ou para destruição de lixo, faça sempre o descarte no lugar indicado;

Não jogue cigarros ou fósforos acesos às margens de rodovias;

A soltura de balões, além de ser crime, pode provocar acidentes aéreos e incêndios;

Incêndios florestais podem causar interrupção no transporte público, na distribuição de energia elétrica e nas redes de comunicação.

Ao avistar fumaça suspeita ou focos de incêndio na mata, a recomendação é informar imediatamente ao Corpo de Bombeiros através do telefone 193.

