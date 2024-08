Reprodução Cobra preta/imagem ilustrativa

Uma mãe levou um susto ao se virar e ver que o filho estava brincando com uma cobra . Riansh, de um ano de idade, era para estar com seus brinquedos , mas surpreendeu ao se divertir mordendo o réptil. O caso aconteceu no estado de Bihar, na Índia .

Horrorizada e sabendo que precisava agir rápido, a mãe arrancou a cobra preta das mãos do bebê . Depois de se livrar do animal, ela foi com o filho até o centro de saúde local em Jamuhar Village.

A mãe temeu pela vida do filho, mas o réptil acabou levando a pior. A mordida do bebê Riansh foi suficiente para matar a cobra.

Os exames realizados em Riansh confirmaram que ele estava bem de saúde.

A cobra envolvida no incidente era supostamente um filhote de uma espécie não venenosa. Internautas disseram que poderia ser uma cobra-cega brahminy (Indotyphlops braminus), segundo o jornal The Mirror.

