Reprodução/redes sociais Após o ocorrido, Carlos Humberto registrou um boletim de ocorrência





O candidato a vereador de Itapura , Carlos Humberto , foi agredido na última quinta-feira (22), e o vídeo do incidente rapidamente viralizou nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver uma mulher correndo atrás do carro do político com um pedaço de madeira .

Além disso, Carlos Humberto compartilhou outros vídeos nas redes sociais, relatando que foi alvo de um soco por parte de um homem e que seu carro foi destruído durante o ataque.

Após o ocorrido, Carlos Humberto registrou um boletim de ocorrência e tranquilizou seus seguidores, informando que estava bem.

“Fui alvo de agressão física e ameaça de morte por parte de duas pessoas da mesma família”, lamentou o candidato.

Ele ainda acrescentou: “Já registrei boletim de ocorrência, fiz exame de corpo de delito e vou correr atrás do prejuízo do carro que eles quebraram”. As autoridades estão investigando o caso.





Veja o vídeo abaixo:





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.