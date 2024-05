Reprodução: governo do RS Eduardo Leite, governador do RS, em coletiva nesta quinta-feira (9)

O governador Eduardo Leite (PSDB), afirmou nesta quinta-feira (9), que irá aumentar as seguranças nos abrigos. Ele disse ainda que são mais de 400 locais abrigando milhares de famílias atingidas pelas chuvas que colapsaram o estado gaúcho desde o dia 29 de abril.

A previsão, segundo o gestor, é de que as pessoas ainda fiquem um longo período nos abrigos, visto que a água tem demorado para abaixar.

"A prioridade a curto prazo é a dignidade dos abrigos, proteção das famílias e o cuidado com cada uma das pessoas que estão abrigadas", disse Leite, acrescentando que o resgate de pessoas e animais continuam pelos próximos dias.

O político afirmou ainda que nos seis casos de abusos sexuais constatados dentro dos abrigos, todos os autores foram presos na região metropolitana de Porto Alegre. Leite falou ainda sobre roubos e saques, afirmando que aumentou a segurança e que os relatos desses crimes diminuíram.

Reconstrução do RS

Mais cedo nesta quinta-feira, Leite afirmou que serão necessários, ao menos, R$ 19 bilhões para a reconstrução do Rio Grande do Sul , que enfrenta um colapso com as chuvas que afetam 425 dos 496 municípios do estado.

"Os cálculos iniciais das nossas equipes técnicas indicam que serão necessários, pelo menos, R$ 19 bilhões para reconstruir o Rio Grande do Sul. São necessários recursos para diversas áreas. Insisto: o efeito das enchentes e a extensão da tragédia são devastadores. Nas próximas horas, vamos detalhar as ações projetadas que contemplariam as nossas necessidades", afirmou Leite nas redes sociais.

Leite apresentou um plano de reconstrução durante a coletiva nesta tarde, mostrando que as principais ações a serem feitas no momento são: reforço das forças de segurança e estrutura de governo emergencial.

Reprodução: governo RS Plano de reconstrução do Rio Grande do Sul apresentado pelo governador Eduardo Leite





Colapso

Os temporais que atingem o estado do Rio Grande do Sul desde segunda-feira (29) causaram 107 morte s, segundo o boletim da Defesa Civil divulgado nesta quinta-feira. O órgão informa ainda que há um óbito em investigação.

O número de feridos é de 374. Já a quantidade de desaparecidos é de 136.

A Defesa Civil do estado contabiliza mais de 165,1 mil pessoas desalojadas, além de cerca de 67,5 mil pessoas em abrigos. Ao todo, 425 dos 496 municípios do estado registraram algum tipo de problema, afetando cerca de 1,5 milhão de pessoas.

Previsão do Tempo

A previsão é de chuva para os próximos dias. Segundo Andrea Ramos, meteorologista do Inmet, as precipitações devem persistir principalmente devido a uma frente fria , que ficará parada devido à presença de um bloqueio atmosférico.

O Inmet emitiu um alerta de "Perigo Potencial" para declínio de temperaturas no estado do Rio Grande do Sul a partir desta quinta-feira. As temperaturas podem cair de 3º a 5ºC devido à passagem de uma frente fria, fazendo com que as mínimas fiquem abaixo de 10ºC.

A meteorologista Cátia Valente, da Sala de Situação do governo, alerta que há previsão de chuvas fortes para o estado gaúcho no sábado, domingo e segunda-feira.

Na sexta-feira (10), a previsão é de chuva forte no centro, norte, nordeste, vales, RMPOA e no litoral norte do estado gaúcho, com volumes de até 120 mm, além de muita ventania e mar agitado.

As chuvas permanecem intensas até segunda-feira (13), nos mesmos locais.

O governador Eduardo Leite reforça que os moradores resgatados ainda não retornem às casas atingidas pelas enchentes por risco físico e a saúde, outro motivo são as chuvas previstas para os mesmos lugares já prejudicados.

