Quatro homens foram presos sob suspeita de cometer abusos sexuais dentro de abrigos destinados às vítimas das fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul , na região metropolitana de Porto Alegre.

As prisões ocorreram em abrigos diferentes e em dias distintos, conforme informações da Polícia Civil fornecidas ao UOL. Todas as vítimas são menores de 18 anos e têm parentesco com os suspeitos. O secretário da Segurança Pública do estado, Sandro Caron de Moraes, afirmou que as investigações indicam que as vítimas já sofriam abusos sexuais em seus lares e que os crimes foram repetidos dentro dos abrigos.

A delegada Adriana da Costa, que atua no departamento responsável pela capital e região metropolitana, descreveu os casos como "pontuais" e ressaltou que todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas contra os suspeitos. Segundo ela, a polícia está presente nos locais, orientando e acionando outras secretarias para ajudar a população abrigada.

A Brigada Militar e a Polícia Civil informaram que o policiamento foi reforçado nos abrigos da capital e da Grande Porto Alegre. A Polícia Civil realiza rondas 24 horas e compartilha informações com os desabrigados e voluntários para garantir a segurança nos abrigos.

Como os nomes dos presos não foram divulgados, foi impossível contactar as defesas para obter posicionamentos. O espaço permanece aberto para manifestações.

Mais presos

Trinta e duas pessoas foram presas por vandalismo, invasões e danos ao patrimônio em meio às enchentes que atingem o Rio Grande do Sul, conforme números divulgados pela Brigada Militar do estado.

Os criminosos têm saqueado comércios, residências e roubado embarcações. Em Canoas, agem de forma oportunista, fingindo precisar de socorro para, na chegada dos voluntários, cometerem assaltos. De acordo com a Brigada Militar, já foram roubados barcos, jet skis e outros equipamentos usados nos resgates de pessoas em áreas de risco.

As prisões ocorreram em várias cidades do estado. Durante as ações, seis pessoas foram detidas em Montenegro, quatro em Canoas, seis em São Leopoldo, seis em Novo Hamburgo, uma em Ivoti, duas em Bento Gonçalves e sete pessoas em Porto Alegre.

Durante as operações de resgate, a Brigada relatou situações incomuns, como uma tentativa de assalto a uma embarcação que transportava policiais. Os criminosos envolvidos nesse incidente foram presos.

A Brigada Militar recebeu reforços de outros estados para auxiliar nas operações em meio à tragédia. A chegada incluiu aeronaves e agentes para manter a ordem pública, conforme informou o órgão.

Para denunciar violência contra crianças e adolescentes, as pessoas podem ligar para o Disque 100 (inclusive anonimamente), procurar a delegacia de polícia mais próxima ou o Conselho Tutelar de cada município. No caso de flagrante ou situação de violência em curso, a orientação é acionar o número 190 da Polícia Militar.



