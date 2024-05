Reprodução: GloboNews Cavalo resgatado das enchentes no RS

O cavalo apelidado de Caramelo, que ficou ilhado em um telhado em Canoas, por conta das chuvas no Rio Grande do Sul, foi resgatado pelo Exército nesta quinta-feira (9). O animal passou dias em um telhado sem comida e sem água, rodeado pela enchente que atingiu a cidade.

O resgate foi feito pelo Exército com apoio do Corpo de Bombeiros. Ainda, veterinários também acompanharam a ação. Caramelo foi sedado e colocado em um bote.

Reprodução: redes sociais O cavalo Caramelo estava em um telhado há dias





Veja o vídeo do resgate:

Rio Grande do Sul

Os temporais que atingem o estado do Rio Grande do Sul desde segunda-feira (29) causaram 107 mortes , segundo o boletim da Defesa Civil divulgado nesta quinta-feira. O órgão informa ainda que há um óbito em investigação.

O número de feridos é de 374. Já a quantidade de desaparecidos é de 136.

A Defesa Civil do estado contabiliza mais de 164,5 mil pessoas desalojadas, além de cerca de 67,5 mil pessoas em abrigos. Ao todo, 425 dos 496 municípios do estado registraram algum tipo de problema, afetando cerca de 1,5 milhão de pessoas.





