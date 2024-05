FreePik Onda de calor teve início no dia 22 de abril

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que a onda de calor que atinge o Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e parte do Paraná terá fim nesta quinta-feira (9).

Ainda, o Inmet emitiu um alerta de "Perigo Potencial" para declínio de temperaturas no estado do Rio Grande do Sul a partir desta quinta-feira . O estado vem sendo afetado por fortes chuvas desde o último dia 27. As temperaturas podem cair de 3º a 5ºC devido à passagem de uma frente fria, fazendo com que as mínimas fiquem abaixo de 10ºC.

Os dois eventos, a onda de calor e o frio no estado gaúcho, são causados pelo mesmo fenômeno meteorológico: um bloqueio atmosférico, que é quando o ar frio e o ar quente ficam parados no mesmo local, mas não se misturam, como deveria acontecer.

Quando deve passar?

Tanto as chuvas no RS quando a onda de calor no Sudeste e Centro-Oeste só devem acabar quando o bloqueio atmosférico for rompido, segundo a Climatempo.

De acordo com a meteorologia, o bloqueio começou no dia 22 de abril e deve enfraquecer no dia 14 de maio, fazendo com que as frentes frias sigam seu curso natural: atravessem o Rio Grande do Sul e os demais estados da Região Sul antes de prosseguirem em direção ao Sudeste. As mais fortes, ainda conseguem ter influência até sobre o Centro-Oeste.

Frente fria

Segundo Andrea Ramos, meteorologista do Inmet, as chuvas no Rio Grande do Sul devem persistir principalmente devido à frente fria, que ficará parada devido à presença de um bloqueio atmosférico. Os temporais, que começaram em 27 de abril, já afetaram mais de 1,4 milhão de pessoas no estado, segundo o último boletim da Defesa Civil.

Para a quinta-feira (9), o instituto prevê chuva pela manhã em áreas de Santa Catarina e na divisa com o Rio Grande do Sul, com possibilidade de chuva isolada à tarde e à noite no norte gaúcho. O caso ocorre devido ao deslocamento de um amplo sistema de baixa pressão atmosférica do norte da Argentina em direção ao sul do Uruguai, e à formação de um ciclone extratropical que se desloca para o oceano, fazendo a frente fria cruzar o estado.

Além disso, o Inmet prevê tempo frio e seco no sul do Rio Grande do Sul, com temperaturas mínimas entre 4°C e 8°C nas áreas mais frias, e maior nebulosidade e temperaturas mais baixas nas demais regiões do estado, com mínimas entre 10°C e 15°C na metade norte. Porto Alegre pode registrar 13°C pela manhã. O instituto alerta que o estado deve ser atingido por fortes chuvas novamente a partir de sexta-feira, com chuvas intensas durante o fim de semana.

Ainda, a Climatempo informa que nos dias 11 e 12 de maio, uma segunda frente fria mais intensa deve chegar ao Brasil e ao norte da Argentina. É ela que deve enfraquecer o bloqueio atmosférico.

A massa de ar polar desta segunda frente fria deve adentrar o Sul do Brasil por dois ou três dias. O frio deve alcançar o Mato Grosso do Sul e áreas ao sul e oeste de Mato Grosso, abaixando a temperatura também no Sudeste.

