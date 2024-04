Geraldo Magela/Agência Senado - 24.08.2023 Sargento do Exército, Luis Marcos dos Reis exibe extratos bancários à mesa

A defesa do sargento Luís Marcos Reis, um dos ex-ajudantes de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro , e de seu sobrinho, o médico Farley Alcântara, pediu ao Ministério Público Federal um acordo de não persecução penal.

A solicitação foi feita nesta quinta-feira (25) e se trata de um acordo firmado entre o MPF e o investigado, que não é julgado em troca de confessar o crime e cumprir determinadas medidas, como pagamento de multa.

Entenda o caso

Luís Marcos Reis e Farley Alcântara foram indiciados pela Polícia Federal (PF) na investigação que apura um suposto esquema de falsificação de cartões de vacinas contra a Covid, em que também estariam envolvidos Jair Bolsonaro e Mauro Cid.

A defesa do sargento e de Alcântara afirmou que os dois participaram da tentativa de inserir o registro falso de vacinação de Gabriela Cid, mulher de Mauro Cid, e que não há envolvimento com outros fatos investigados, como os dados falsos de Bolsonaro.

Segundo os advogados, a forma de atuação do ex-sargento e seu sobrinho foi pontual, “isolada, absolutamente amadora e executada por meio e formas totalmente impróprios para alcançar o pretenso fim almejado”.

