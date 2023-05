Reprodução: facebook - 26/09/2022 Jair Bolsonaro e o coronel Cid





Jair Bolsonaro e seu ajudante de ordens, Mauro Cid , tinham total conhecimento da fraude no cartão de vacinação do ex-presidente e de pessoas próximas a ele. A afirmação foi feita pela Polícia Federal em relatório entregue ao Supremo Tribunal Federal.

Investigadores da PF apuram a suspeita de falsificação nos registros de vacina do antigo governante do Brasil e da filha, Laura Bolsonaro. De acordo com as investigações, os dados de vacinação teriam sido inseridos de maneira fraudulenta no sistema do governo com o objetivo de permitir a entrada do ex-presidente e da sua herdeira mais nova nos Estados Unidos.

"Os elementos informativos colhidos demonstraram coerência lógica e temporal desde a inserção dos dados falsos no sistema SI-PNI até a geração dos certificados de vacinação contra a Covid-19, indicando que Jair Bolsonaro, Mauro César Cid e, possivelmente, Marcelo Costa Câmara tinham plena ciência de inserção fraudulenta dos dados de vacinação, se quedando inertes em relação a tais fatos até o presente", relatou a Polícia Federal.

O caso

Nesta quarta, a PF realizou operação de busca e apreensão em um endereço ligado a Bolsonaro em Brasília, no Jardim Botânico, onde ele mora com Michelle Bolsonaro. Na ocasião, o celular de Bolsonaro foi apreendido pelos agentes.

A corporação cumpre 16 mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão preventiva, no Rio de Janeiro e em Brasília. Todas as prisões foram realizadas até as 7h.

As ações são parte da chamada Operação Venire, que investiga a prática de crimes na inserção de dados falsos sobre a vacinação contra a Covid-19 nos sistemas públicos do Ministério da Saúde.

O objetivo da fraude seria garantir a entrada de Bolsonaro, familiares e assessores nos Estados Unidos, que pede a vacinação obrigatória para entrar no país. O ex-presidente ficou três meses no país, deixando o Brasil em 30 de dezembro de 2022 e retornando somente em 30 de março deste ano.





