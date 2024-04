Valter Campanato/Agência Brasil - 18.10.2023 Jair Bolsonaro ainda pretende concorrer às eleições de 2026

As eleições para definir o próximo presidente do país acontecerão somente em 2026 , mas as movimentações começam agora. Ronaldo Caiado , governador de Goiás pelo União Brasil , está se movimentando para ser um dos presidenciáveis, o que incomoda o ex-presidente Jair Bolsonaro .

As informações são da jornalista Bela Megale , do Globo. Segundo a reportagem, Bolsonaro, que está inelegível até 2030 e ainda tenta reverter a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), acredita que Caiado atua como se o ex-presidente fosse “carta fora do baralho”.

O atual governador de Goiás está se tornando cada vez mais frequente em atos que interessam à direita, como viagem a Israel e presença em manifestações pró-Bolsonaro. Além disso, o político e a cúpula do União Brasil estão em conversas com equipes de marketing e institutos de pesquisa.

Inclusive, na última semana, a Quaest divulgou um levantamento que aponta que Caiado é o governador alinhado com Bolsonaro , que apresenta o maior índice de aprovação em seu Estado, com 86% de aprovação , seguido de Ratinho Junior (PSD-PR) com 79% e Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) e Romeu Zema (Novo-MG), empatados com 62% de aprovação.

Reprodução/Instagram Ronaldo Caiado e Jair Bolsonaro em 2020

Entretanto, falta ainda o apoio de Bolsonaro, que deve aguardar até o último instante para ser um dos concorrentes à presidência.

Segundo o blog, Bolsonaro vetou a entrada de Caiado ao PL, partido de Bolsonaro, já que o governador, que é médico de formação, defendeu o isolamento social e a vacinação durante a pandemia, dois pontos que o ex-presidente era fortemente contrário.