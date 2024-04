Reprodução/Twitter Polícia Civil de Goiás invadiu casa em Aparecida de Goiânia

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) errou o endereço e invadiu uma casa por engano ao cumprir um mandado, na cidade de Aparecida de Goiânia , nesta quinta-feira (11). Em vídeo que circula nas redes sociais, os policiais arrombam o portão do local e abordam os moradores com extrema rispidez. O caso ocorreu no bairro Jardim Industrial. Assista ao final da matéria .

Na gravação, um policial aponta uma arma para uma moradora pede para ela sair de sua casa em silêncio. Ao ver o mandado judicial exibido pelos policiais, a mulher se mostra surpresa. "Vocês bateram na casa errada", disse.

Revoltada, a moradaora ainda reclamou da invasão por causa de seus filhos. "Tira a mão. Você está dentro da minha casa. Você acordou meu filho de dois meses. Minha filha de nove anos está chorando. Tire a mão de mim", gritou a moradora.

Em nota, a Polícia Civil de Goiás alegou que os mandados de prisão e busca e apreensão "foram cumpridos dentro da legalidade" e conforme "deferimento de ordem judicial".

O órgão informou também que "eventuais abusos" serão investigados pela Superintendência de Correições e Disciplina da PCGO.

Assista ao vídeo:

