PR/Ricardo Stuckert Presidente Lula

O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), criou, assim como diversos ministros e parlamentares, uma conta na rede social BlueSky, rival do X (antigo Twitter) do bilionário Elon Musk.

Desde o último final de semana, Musk vem se envolvendo em controvérsias com o governo brasileiro e o Supremo Tribunal Federal (STF) . Ele chamou o ministro Alexandre de Moraes de ditador, disse que ele influenciou a vitória de Lula nas urnas e ameaçou desbloquear contas na plataforma que foram canceladas por ordens judiciais.

Lula, que já tem conta no X, lançou seu perfil (@luladasilva.bsky.social) com a imagem da posse no Palácio do Planalto, em 1º de janeiro de 2023.

O petista se apresenta como "filho de Dona Lindu, marido da Janja, presidente da República, trabalhando para reconstruir Brasil".

Na terça, Lula respondeu às provocações de Elon Musk durante um evento no Palácio do Planalto, dizendo que "enquanto está acontecendo o avanço do extremismo de extrema-direita no mundo, um empresário americano que nunca produziu um pé de capim neste país ousa falar mal da Corte brasileira, dos ministros brasileiros e do povo brasileiro".

O ministro Paulo Pimenta (Comunicação Social), Jorge Messias (Advocacia-Geral da União), o deputado federal Lindbergh Farias (PT) e o senador Randolfe Rodrigues (sem partido), líder do governo no Congresso, também começaram a usar o BlueSky.

"É aqui que a gente vai resistir à disseminação de ódio do bilionário mimado?", publicou Rodrigues.

