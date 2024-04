Reprodução/Flickr Javier Milei, presidente da Argentina, vai se reunir com Musk

O presidente da Argentina , Javier Milei , vai se reunir com o bilionário Elon Musk , dono da rede social X (antigo Twitter), no Texas, Estados Unidos. A informação foi confirmada pelo porta-voz da Casa Rosada, Manuel Adorni, nesta quinta-feira (11).

De acordo com o governo argentino, Milei irá se reunir com o empresário na fábrica de carros elétricos da Tesla , empresa de automóveis cujo CEO é o próprio Musk.

“O Presidente da Nação visitará a fábrica da Tesla no Texas na próxima sexta-feira, 12 de abril, às 10 horas. Lá, ele também se reunirá com Elon Musk. Fim”, informou o porta-voz no X.

Milei já está em território norte-americano. Segundo a agenda do líder argentino, ele esteve com o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Ilan Goldfajn. Em seguida, ele discursou na Universidade Internacional da Flórida.

A relação entre Milei e Musk acontece desde o ano passado. Após a vitória do ultraliberal, o bilionário comemorou nas redes. "A prosperidade está à frente da Argentina", disse o bilionário e CEO da Tesla, Elon Musk.

