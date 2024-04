Nelson Jr./SCO/STF Ministro do STF Alexandre de Moraes foi atacado por Elon Musk

Os ataques do bilionário Elon Musk, dono do X (antigo Twitter), ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes repercutiram no meio político. Neste domingo (7), Musk disse que Moraes deveria renunciar ou sofrer impeachment, alegando que o ministro censura conteúdo na rede social. O bilionário ainda o chamou de "Darth Vader do Brasil".



Em publicações na plataforma, Musk acusa, sem provas, Moraes de "trair descaradamente e repetidamente a Constituição e o povo do Brasil". Nos últimos anos, o ministro determinou o bloqueio de perfis que espalhavam desinformação no X, como o do empresário Luciano Hang e do blogueiro de extrema direita Allan dos Santos.

Os ataques de Musk geraram diversas reações nas redes sociais. Políticos de extrema direita apoiaram o bilionário, enquanto outros criticaram o empresário.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou no X que está "preparando um pedido para promover uma audiência na Comissão de Relações Exteriores da Câmara para discutir" as acusações de Musk, e que a audiência deve contar com um representante da rede social.



Eduardo também anunciou para a noite deste domingo uma transmissão ao vivo com a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro para debater o tema.

Outros parlamentares também se manifestaram em apoio a Musk. Um deles foi o deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil-SP), que disse que lutará para que uma regulamentação das redes sociais não seja aprovada no Congresso.

Sua fala veio após o ministro na Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, dizer ser "urgente" a regulamentação. "Não podemos conviver em uma sociedade em que bilionários com domicílio no exterior tenham controle de redes sociais e se coloquem em condições de violar o Estado de Direito, descumprindo ordens judiciais e ameaçando nossas autoridades. A Paz Social é inegociável", escreveu ele no X.

Do lado de Jorge Messias estão parlamentares como a deputada Erika Hilton (PSOL-SP), que disse que, se Musk "desrespeitar ordens judiciais brasileiras em prol da liberdade de cometer crimes na internet", "o mais seguro a se fazer" é que a Justiça brasileira bloqueie o acesso à rede social. "Regulamentar as redes sociais e as big techs no Brasil e no mundo não é apenas necessário, é urgente", defendeu ela.



A deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR), presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, chamou o discurso de Musk de "patético". "Patético é o menor dos adjetivos para descrever a resposta de Elon Musk ao ministro Alexandre de Moraes, inflamando a extrema-direita ao insinuar que há censura no Brasil, ao mesmo tempo que sua rede permite discursos de ódio e propagação em larga escala de notícias falsas. Enquanto tentarem enfraquecer democracias nós vamos resistir. E exigir que ninguém seja anistiado!", escreveu ela.

